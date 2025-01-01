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О фильме
Про цирковую лошадку из деревянных шариков, которая лучше всех выступала в цирке.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
1 января 1971
Дата выхода
1 января 1971
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Losharik, Ball Horse, Лошарик
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Рина Зеленая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.1
Оцените
10
голосов
5.8
IMDb
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