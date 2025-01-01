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Киноафиша Фильмы Лошарик

Лошарик

Losharik 18+
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О фильме

Про цирковую лошадку из деревянных шариков, которая лучше всех выступала в цирке.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Дата выхода
1 января 1971 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Losharik, Ball Horse, Лошарик
Режиссер
Иван Уфимцев
В ролях
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.1
Оцените 10 голосов
5.8 IMDb
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Лошарик

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