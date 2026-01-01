Гарольд — сын миссис Чэйзен, богатой женщины, которая не обращает на него внимания. Страдая от депрессии и отсутствия друзей, он инсценирует тщательно продуманные, но смехотворные самоубийства, которые на рассеянную маму никакого впечатления не производят. Очарованный смертью и всей ее внешней атрибутикой, Гарольд на старом катафалке сам разъезжает по кладбищам вокруг городка. На двух похоронах подряд он встречает Мод, старушку 79 лет, выжившую после концлагеря и очарованную жизнью в той же степени, что Гарольд очарован смертью. Свободная духом, она является прямой противоположностью торжественному и важному Гарольду. Тем не менее они становятся лучшими друзьями, и она вселяет в него желание жить, расправить крылья, наслаждаться кратким пребыванием на Земле. Проходит время, они вместе переживают несколько забавных и сумасбродных приключений, и дружба перерастает в любовь — к большому беспокойству мамы Гарольда. Это очень эксцентричный фильм, который многие могут сразу отвергнуть, но многие могут найти его глубоко трогательным и жизнеутверждающим.
|20 декабря 1971
|Россия
|12+
|27 января 1972
|Великобритания
|15
|20 декабря 1971
|Германия
|21 февраля 1974
|Гонконг
|22 октября 1973
|Дания
|6 июля 1973
|Ирландия
|15
|22 апреля 1974
|Италия
|20 декабря 1971
|Казахстан
|20 декабря 1971
|Канада
|31 октября 1974
|Мексика
|20 декабря 1971
|США
|20 декабря 1971
|Турция
|20 декабря 1971
|Украина
|21 июня 1974
|Уругвай
|20 апреля 1973
|Финляндия
|23 августа 1972
|Франция
|6 июня 1973
|Швеция
|21 октября 1972
|Япония
|PG12