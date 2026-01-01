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Постер фильма Гарольд и Мод
7.9
Киноафиша Фильмы Гарольд и Мод
7.9

Гарольд и Мод

, 1971
Harold and Maude
США / мелодрама, комедия / 18+
Постер фильма Гарольд и Мод
7.9

О фильме

Гарольд — сын миссис Чэйзен, богатой женщины, которая не обращает на него внимания. Страдая от депрессии и отсутствия друзей, он инсценирует тщательно продуманные, но смехотворные самоубийства, которые на рассеянную маму никакого впечатления не производят. Очарованный смертью и всей ее внешней атрибутикой, Гарольд на старом катафалке сам разъезжает по кладбищам вокруг городка. На двух похоронах подряд он встречает Мод, старушку 79 лет, выжившую после концлагеря и очарованную жизнью в той же степени, что Гарольд очарован смертью. Свободная духом, она является прямой противоположностью торжественному и важному Гарольду. Тем не менее они становятся лучшими друзьями, и она вселяет в него желание жить, расправить крылья, наслаждаться кратким пребыванием на Земле. Проходит время, они вместе переживают несколько забавных и сумасбродных приключений, и дружба перерастает в любовь — к большому беспокойству мамы Гарольда. Это очень эксцентричный фильм, который многие могут сразу отвергнуть, но многие могут найти его глубоко трогательным и жизнеутверждающим.

В ролях

Рут Гордон
Maude Chardin
Бад Корт
Harold Chasen
Вивиан Пиклз
Миссис Чейзен
Сирил Кьюсак
Glaucus
Чарльз Тайнер
Дядя Виктор
Эллен Гир
Sunshine Doré
Эрик Кристмас
Priest
Дж. Вуд
Psychiatrist
Judy Engles
Candy Gulf
Shari Summers
Edith Phern
Режиссер Хэл Эшби
Сценарист Колин Хиггинс
Композитор Кэт Стивенс
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 1971
Премьера в мире 20 декабря 1971
Дата выхода
20 декабря 1971 Россия 12+
27 января 1972 Великобритания 15
20 декабря 1971 Германия
21 февраля 1974 Гонконг
22 октября 1973 Дания
6 июля 1973 Ирландия 15
22 апреля 1974 Италия
20 декабря 1971 Казахстан
20 декабря 1971 Канада
31 октября 1974 Мексика
20 декабря 1971 США
20 декабря 1971 Турция
20 декабря 1971 Украина
21 июня 1974 Уругвай
20 апреля 1973 Финляндия
23 августа 1972 Франция
6 июня 1973 Швеция
21 октября 1972 Япония PG12
MPAA PG
Бюджет $1 200 000
Сборы в мире $4 992
Производство Paramount Pictures, Mildred Lewis and Colin Higgins Productions
Другие названия
Harold and Maude, Harold und Maude, Enséñame a vivir, Harold et Maude, Harold i Maude, Ensina-me a Viver, Harold a Maude, Harold og Maude, Гарольд и Мод, Харолд и Мод, Enseñame a vivir, Harold å Maude, Harold e Maude, Harold en Maude, Harold és Maude, Harold ja Maude, Harold och Maude, Harold si Maude, Harold và Maude, Harold ve Maude, Harold y Maude, Haroldas ir Modė, Harorudo to Môdo/Shônen wa niji o wataru, Τα τρελλά καπρίτσια του Χάρολντ, Χάρολντ & Μωντ, Χάρολντ και Μωντ, Гарольд і Мод, ハロルドとモード　少年は虹を渡る, 哈洛與茂德, 哈洛与慕德, 해롤드와 모드, 哈洛与茂德, Harold & Maude

Рейтинг фильма

7.9
Оцените 14 голосов
7.8 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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