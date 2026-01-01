Гарольд — сын миссис Чэйзен, богатой женщины, которая не обращает на него внимания. Страдая от депрессии и отсутствия друзей, он инсценирует тщательно продуманные, но смехотворные самоубийства, которые на рассеянную маму никакого впечатления не производят. Очарованный смертью и всей ее внешней атрибутикой, Гарольд на старом катафалке сам разъезжает по кладбищам вокруг городка. На двух похоронах подряд он встречает Мод, старушку 79 лет, выжившую после концлагеря и очарованную жизнью в той же степени, что Гарольд очарован смертью. Свободная духом, она является прямой противоположностью торжественному и важному Гарольду. Тем не менее они становятся лучшими друзьями, и она вселяет в него желание жить, расправить крылья, наслаждаться кратким пребыванием на Земле. Проходит время, они вместе переживают несколько забавных и сумасбродных приключений, и дружба перерастает в любовь — к большому беспокойству мамы Гарольда. Это очень эксцентричный фильм, который многие могут сразу отвергнуть, но многие могут найти его глубоко трогательным и жизнеутверждающим.