Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Мумия» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Опасный свет на краю земли
Опасный свет на краю земли
Опасный свет на краю земли

, 1971
The Light at the Edge of the World
США, Лихтенштейн, Испания, Швейцария / приключения / 18+
О фильме

1865 год. Новый маяк на мысе Горн подвергся нападению пиратов. Они убивают двух смотрителей, но третьему удается бежать. Оставшись один, он не пытается укрыться от захватчиков, а объявляет им настоящую войну. Теперь судьба многих кораблей зависит только от исхода поединка героя-одиночки и предводителя банды отчаянных головорезов…

В ролях

Кирк Дуглас
Юл Бриннер
Саманта Эггар
Жан-Клод Друо
Фернандо Рей
Ренато Сальватори
Режиссер Кевин Билингтон
Сценарист Том Рау, Жюль Верн, Рэйчел Билингтон, Berta Domínguez D.
Композитор Пьеро Пиччони
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Лихтенштейн / Испания / Швейцария
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 16 июля 1971
Дата выхода
16 июля 1971 Россия 12+
25 декабря 1971 Германия
15 марта 1972 Италия
16 июля 1971 Казахстан
16 июля 1971 США
16 июля 1971 Украина
16 июля 1971 Швейцария 16
Бюджет $11 000 000
Производство Bryna Productions, Jet Films, Triumfilm
Другие названия
The Light at the Edge of the World, El faro del fin del mundo, Das Licht am Ende der Welt, Le phare du bout du monde, Rantarosvot, The Lighthouse at the End of the World, Dünyanın ucundaki fener, Farul de la capatul lumii, Fyret ved verdens ende, Il faro in capo al mondo, Jules Verne: Das Licht am Ende der Welt, La luz del fin del mundo, Latarnia na końcu świata, Lyset ved verdens ende, O Farol do Fim do Mundo, O faros stin akri tou kosmou, Os Piratas do Arquipélago, Svetionik na kraju sveta, The Light at the End of the World, The Lighthouse of Finisterre, Vrakplundrarna, Vrakplyndrerne, Опасный свет на краю земли, Фарът на края на света, カーク・ダグラスとユル・ブリンナーの世界の果ての大冒険

Рейтинг фильма

6.1
Оцените 10 голосов
6 IMDb

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше