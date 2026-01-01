Вик Дэйкин бандит и рэкетир, который наводит страх на всех с кем имеет дело. Попытки полиции посадит его разбиваются о нежелании запуганных очевидцев свидетельствовать против него. Но жадность сгубившая многих не обходит стороной и Вика. Ему подворачивается непривычное для него, но очень прибыльное дело, ограбление инкассаторской машины перевозящей зарплату рабочих. Вик разрабатывает план операции, но при ограблении происходит незапланированное. Инкассаторы догадываются о нападении, начинается погоня, авария, драка и несколько очевидцев наблюдающих все это со стороны. Эдгар, один из нападавших, скрывшийся со всеми деньгами, но попадает в лапы полиции. Инспектор Боб Мэттьюз понимает, что это его шанс арестовать и посадить Дэйкина разрабатывает хитроумную операцию. Вот только присяжных всего 12.
|26 мая 1971
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