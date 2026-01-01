[последние реплики]

[Вик Дэкин застрелил Эдгара Лоуиса, потому что считает, что тот его предал. Он пытается бежать, но понимает, что полиция окружила место, поэтому подходит к инспектору Мэттьюзу и бросает своё оружие]

Bob Matthews Видите их?

[камера показывает разных зевак]

Bob Matthews А их. И их. Нельзя всех постоянно пугать. Не всё время.

Vic Dakin Почему нет?

Bob Matthews Вы зовёте их «клиентами». Мы — свидетелями.

Vic Dakin Знаешь, если я на кого-то посмотрю, тот обделается от страха. Потому что я — Вик Дэкин.

Bob Matthews Когда-то так и было.

Vic Dakin А ты кто такой? Чем занимаешься? Поддерживаешь порядок в Британии за тридцать фунтов в неделю. Уважуха! Уважуха! Ты не знаешь, что это такое. Если только не Вик Дэкин. Скажи ему, кто-нибудь, скажи.

[никто не поддерживает Вика]

Vic Dakin Сто свидетелей. Но всего двенадцать присяжных. Запомни это. Всего двенадцать присяжных.

[ещё кадры разных зевак и полицейских, никто не выглядит испуганным]