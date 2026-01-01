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Постер фильма Злодей
6.5
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6.5

Злодей

, 1971
Villain
Великобритания / криминал, драма / 18+
Постер фильма Злодей
6.5

О фильме

Вик Дэйкин бандит и рэкетир, который наводит страх на всех с кем имеет дело. Попытки полиции посадит его разбиваются о нежелании запуганных очевидцев свидетельствовать против него. Но жадность сгубившая многих не обходит стороной и Вика. Ему подворачивается непривычное для него, но очень прибыльное дело, ограбление инкассаторской машины перевозящей зарплату рабочих. Вик разрабатывает план операции, но при ограблении происходит незапланированное. Инкассаторы догадываются о нападении, начинается погоня, авария, драка и несколько очевидцев наблюдающих все это со стороны. Эдгар, один из нападавших, скрывшийся со всеми деньгами, но попадает в лапы полиции. Инспектор Боб Мэттьюз понимает, что это его шанс арестовать и посадить Дэйкина разрабатывает хитроумную операцию. Вот только присяжных всего 12.

В ролях

Ричард Бёртон
Ричард Бёртон
Vic Dakin
Иэн МакШейн
Иэн МакШейн
Wolfe Lissner
Найджел Дэвенпорт
Bob Matthews
Дональд Синден
Gerald Draycott
Фиона Льюис
Venetia
Джосс Экленд
Edgar Lowis
Т. П. МакКенна
Frank Fletcher
Кэтлин Несбит
Mrs. Dakin
Элизабет Найт
Patti
Колин Уэлланд
Том Бинни
Режиссер Майкл Тачнер
Сценарист Дик Клемент, Аль Леттьери, Иэн Ла Френе, Джеймс Барлоу
Композитор Jonathan Hodge
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 26 мая 1971
Дата выхода
26 мая 1971 Россия 18+
19 сентября 1971 Великобритания
26 мая 1971 Казахстан
26 мая 1971 США
26 мая 1971 Украина
29 октября 1971 Франция
MPAA R
Бюджет 383 786 GBP
Производство Anglo-EMI, Kastner/Ladd/Kanter, Atlantic United Productions
Другие названия
Villain, Burden of Proof, Die alles zur Sau machen, El gángster, El rostro de un villano, Gangsterguden, Hej Vic, hur mår mamma, Il mascalzone, O malandro, O Vilão, Roisto, Salaud, Serseri, Skurken, Ticălos, Udyret, Vecni alibi Vica Dakina, Villano, Złoczyńca, Ο διεφθαρμένος, Ο παλιάνθρωπος, Злодей, ロンドン大捜査線

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 12 голосов
6.5 IMDb

Цитаты

[последние реплики]
[Вик Дэкин застрелил Эдгара Лоуиса, потому что считает, что тот его предал. Он пытается бежать, но понимает, что полиция окружила место, поэтому подходит к инспектору Мэттьюзу и бросает своё оружие]
Bob Matthews Видите их?
[камера показывает разных зевак]
Bob Matthews А их. И их. Нельзя всех постоянно пугать. Не всё время.
Vic Dakin Почему нет?
Bob Matthews Вы зовёте их «клиентами». Мы — свидетелями.
Vic Dakin Знаешь, если я на кого-то посмотрю, тот обделается от страха. Потому что я — Вик Дэкин.
Bob Matthews Когда-то так и было.
Vic Dakin А ты кто такой? Чем занимаешься? Поддерживаешь порядок в Британии за тридцать фунтов в неделю. Уважуха! Уважуха! Ты не знаешь, что это такое. Если только не Вик Дэкин. Скажи ему, кто-нибудь, скажи.
[никто не поддерживает Вика]
Vic Dakin Сто свидетелей. Но всего двенадцать присяжных. Запомни это. Всего двенадцать присяжных.
[ещё кадры разных зевак и полицейских, никто не выглядит испуганным]
Vic Dakin [кричит сердито на зевак] Кого вы разглядываете?

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