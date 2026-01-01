Любовь к археологу Дэвиду позволяет Карин раскрыть глаза на то, что вся ее добропорядочная жизнь с мужем сплошной обман и самообольщение. Соприкосновение с незнакомцем заставляетее осознать, что вокруг ледяной холод иллюзии счастья, а внезапно вспыхнувшая страсть — последняя надежда вырваться из этого холода, погрузившись в свет настоящей жизни.

В финале Карин возвращается к прежней жизни со своим мужем, осознав, что любовьв этом мире невозможна или возможна лишь на краткий, словно северное лето, миг, словно мимолетное прикосновение случайного прохожего.