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Постер фильма Прикосновение
6.3
Киноафиша Фильмы Прикосновение
6.3

Прикосновение

, 1971
Beröringen
США, Швеция / драма / 18+
Постер фильма Прикосновение
6.3

О фильме

Любовь к археологу Дэвиду позволяет Карин раскрыть глаза на то, что вся ее добропорядочная жизнь с мужем сплошной обман и самообольщение. Соприкосновение с незнакомцем заставляетее осознать, что вокруг ледяной холод иллюзии счастья, а внезапно вспыхнувшая страсть — последняя надежда вырваться из этого холода, погрузившись в свет настоящей жизни.

В финале Карин возвращается к прежней жизни со своим мужем, осознав, что любовьв этом мире невозможна или возможна лишь на краткий, словно северное лето, миг, словно мимолетное прикосновение случайного прохожего.

В ролях

Биби Андерссон
Биби Андерссон
Karin Vergerus
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Andreas Vergerus
Шила Рид
Sara Kovac
Маргарета Бюстрём
Secretary to Andreas Vergerus
Эльса Эббесен
Hospital Matron
Дэннис Готобед
English Civil Servant
Эллиотт Гулд
Эллиотт Гулд
David Kovac
Karin Gry
Neighbor
Стаффан Халлерштам
Anders Vergerus
Барбро Юрт аф Урнес
Karin's Mother
Режиссер Ингмар Бергман
Композитор Карл Микаэль Бельман, Peter Covent, Ян Юханссон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США / Швеция
Продолжительность 1 час 55 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 14 июля 1971
Дата выхода
14 июля 1971 Россия 16+
14 декабря 1973 Германия
14 июля 1971 Казахстан
14 июля 1971 США
14 июля 1971 Украина
25 декабря 1971 Финляндия
30 августа 1971 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $6 446
Производство Cinematograph AB, ABC Pictures
Другие названия
Beröringen, The Touch, El toque, Berøringen, Прикосновение, A Hora do Amor, Ai no sasurai, Atingerea, Berührungen, De band, Die Berührung, Dodir, Dotek, Dotyk, Érintés, Ha-Maga, I epafi, Kosketus, L'adultera, La carcoma, Le Lien, O Amante, Prisilietimas, Temas, The Touch - Beröringen, Η επαφή, 愛のさすらい, 紅杏

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 14 голосов
6.3 IMDb

Отзывы о фильме

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