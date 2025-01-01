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Самый младший дождик
Самый младший дождик
Samyy mladshyy dozhdik
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Напомним о выходе в прокат
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О фильме
О маленьком дождике, который не сразу научился приносить пользу людям и растениям.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
13 января 1971
Дата выхода
13 января 1971
Россия
0+
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Samyy mladshyy dozhdik, The Youngest Rain, Самый младший дождик
Режиссер
Стелла Аристакесова
В ролях
Лев Любецкий
Олег Лазиев
Элла Шиманская
Евгений Унк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.6
Оцените
10
голосов
6.7
IMDb
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