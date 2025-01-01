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Постер мультфильма Самый младший дождик
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Киноафиша Фильмы Самый младший дождик

Самый младший дождик

Samyy mladshyy dozhdik 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

О маленьком дождике, который не сразу научился приносить пользу людям и растениям.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 13 января 1971
Дата выхода
13 января 1971 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Samyy mladshyy dozhdik, The Youngest Rain, Самый младший дождик
Режиссер
Стелла Аристакесова
В ролях
Лев Любецкий
Олег Лазиев
Элла Шиманская
Евгений Унк
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.6
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
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Самый младший дождик

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