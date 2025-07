Страна СССР

Продолжительность 2 часа 14 минут

Год выпуска 1970

Премьера в мире 9 октября 1970

Производство Мосфильм

Другие названия

Korona Rossiyskoy Imperii, ili Snova Neulovimye, A korona elrablása, avagy újra a bosszúállók, À nouveau les insaisissables, Crown of Russian Empire, or the Elusives Again, Korona carów rosyjskich, Koruna Ruského impéria alebo znovu Nepolapitel'ní, La couronne de l'empire russe, Tabamatud tasujad 3, Корона Российской империи, или Снова неуловимые