Действие разворачивается в 1924 году. Несмотря на полную и безоговорочную победу Революции, у советской власти все еще осталось множество врагов, в том числе атаман Бурнаш, штабс-капитан Овечкин, полковник Кудасов и поручик Перов. Находясь в Париже, они планируют кражу Большой императорской короны для коронации нового императора, на роль которого претендуют два самозванца, выдающих себя за наследников династии Романовых.
Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает новое задание: охранять музейные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи…
|6 июня 1971
|Россия
|12+
|9 октября 1970
|СССР
|6 июня 1971
|США