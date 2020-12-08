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Постер фильма Корона Российской империи, или снова неуловимые
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Киноафиша Фильмы Корона Российской империи, или снова неуловимые

Корона Российской империи, или снова неуловимые

Korona Rossiyskoy Imperii, ili Snova Neulovimye 18+
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О фильме

Действие разворачивается в 1924 году. Несмотря на полную и безоговорочную победу Революции, у советской власти все еще осталось множество врагов, в том числе атаман Бурнаш, штабс-капитан Овечкин, полковник Кудасов и поручик Перов. Находясь в Париже, они планируют кражу Большой императорской короны для коронации нового императора, на роль которого претендуют два самозванца, выдающих себя за наследников династии Романовых.

  • Драгоценные камни с Большой императорской короны на самом деле были проданы большевиками в 1919 году в Ирландию и находились в Дублине до 1950 года, пока Советский Союз не выкупил их.
  • Фильм посмотрело более 60 миллионов зрителей: по итогам 1972 года картина заняла третье место в прокате после “А зори здесь тихие…” и “Джентльмены удачи”.
  • Большая часть съемок прошла в Москве, Таллине и Одессе. Сцены на Эйфелевой башне снимались на деревянном макете, возведенном в деревне Гладышево.
  • Роль теплохода “Глория” исполнил лайнер “Грузия”.
  • Музей снимали в павильоне на “Мосфильме”. Декорации достались “Неуловимым” в наследство от съемок “Стариков-разбойников”. В музейную коллекцию добавили репродукции картин, которые на самом деле хранятся в самых разных собраниях.
  • На съемках Михаилу Метелкину (Валерка) исполнилось 18 лет, что означало призыв в армию. Режиссер Эдмонд Кеосаян помог Метелкину срочно поступить на экономический факультет, и актер потом даже работал некоторое время по специальности – был директором киногруппы.

Кончилась гражданская война. Четвёрка неуловимых мстителей, ставших чекистами, получает новое задание: охранять музейные ценности, в том числе и Большую императорскую корону. А между тем именно ею мечтают короноваться авантюристы, которые ведут в Париже борьбу за престол несуществующей Российской империи…

Страна СССР
Продолжительность 2 часа 14 минут
Год выпуска 1970
Премьера в мире 9 октября 1970
Дата выхода
6 июня 1971 Россия 12+
9 октября 1970 СССР
6 июня 1971 США
Производство Мосфильм
Другие названия
Korona Rossiyskoy Imperii, ili Snova Neulovimye, A korona elrablása, avagy újra a bosszúállók, À nouveau les insaisissables, Crown of Russian Empire, or the Elusives Again, Korona carów rosyjskich, Koruna Ruského impéria alebo znovu Nepolapitel'ní, La couronne de l'empire russe, Tabamatud tasujad 3, Корона Российской империи, или Снова неуловимые
Режиссер
Эдмонд Кеосаян
В ролях
Михаил Метелкин
Виктор Косых
Василий Васильев
Валентина Курдюкова
Иван Переверзев
Иван Переверзев
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.7
Оцените 12 голосов
6.6 IMDb
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Корона Российской империи, или снова неуловимые

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8 декабря 2020 16:04
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