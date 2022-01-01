Бросай читать, собираемся на улицах!, 1971

История японского подростка из неблагополучной семьи. Его бабушка страдает старческим маразмом, сестра любит своего кролика на грани сексуальной одержимости, а отец отводит юношу к проститутке, чтобы тот стал мужчиной. Пережив множество тяжелых жизненных ситуаций юноша разочаровывается в людях и собственной жизни. От ярости он сбегает из дома и оказывается на улице. Главная история фильма разбивается короткими рассказами различных людей, которые помогают сложить цельную картину явлений в обществе Японии в 60-70-е годы.