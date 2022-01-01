Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Бросай читать, собираемся на улицах!
Киноафиша Фильмы Бросай читать, собираемся на улицах!
Sho o suteyo machi e deyou

Бросай читать, собираемся на улицах!, 1971

1971 / Япония
7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

История японского подростка из неблагополучной семьи. Его бабушка страдает старческим маразмом, сестра любит своего кролика на грани сексуальной одержимости, а отец отводит юношу к проститутке, чтобы тот стал мужчиной. Пережив множество тяжелых жизненных ситуаций юноша разочаровывается в людях и собственной жизни. От ярости он сбегает из дома и оказывается на улице. Главная история фильма разбивается короткими рассказами различных людей, которые помогают сложить цельную картину явлений в обществе Японии в 60-70-е годы.

7.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 2 часа 17 минут
Год выпуска 1971
Премьера в России 6 февраля 1971
Премьера в мире 6 февраля 1971
Возраст 16+
Режиссер
Сюдзи Тэраяма
В ролях
Хидеаки Сасаки
Масахиро Саито
Сэй Хираидзуми
Сэй Хираидзуми
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Бросай читать, собираемся на улицах! 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
15 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Хронос
Хронос
2022, Россия, семейный, приключения, фантастика
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Related video
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Приложение киноафиши