Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Старики-разбойники Старики-разбойники
Киноафиша Фильмы Старики-разбойники

Старики-разбойники, 1971

1971 / СССР
7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В один не слишком прекрасный день начальник сообщает следователю Мячикову, что за последнее время им не было раскрыто ни одного дела, а значит, пора выходить на пенсию. Герой совершенно не готов к такому повороту событий, кроме того, случайно он узнает, что причина вовсе не в его возрасте и работоспособности - на его место претендует “блатной” красавчик Проскудин. На пару со своим другом, инженером Воробьевым, Мячиков придумывает гениальный план. Приятели собираются совершить “преступление века”, а после раскрыть его по горячим следам и тем самым доказать профпригодность Мячикова...

  • Источником вдохновения послужила история, которую рассказал Эльдару Рязанову сосед по больничной палате. Мужчина поведал о том, как коллеги пытались выпроводить его на пенсию. Рассказ настолько зацепил Рязанова, что вскоре он в соавторстве с эмилем Брагинском написал на его основе сценарий.
  • Роли Мячикова и Воробьева были написаны специально для Юрия Никулина и Евгения Евстигнеева. 
  • Для съемок в фильме Ольга Аросева (Анна Павловна Суздалева) научилась стрелять. 
  • Роль Проскудина изначально должен был сыграть Анатолий Кузнецов, но, прочитав сценарий, актер отказался от съемок. В итоге образ “блатного” следователя на экране воплотил Евгений Миронов.

Следователя прокуратуры Мячикова, достигшего пенсионного возраста, пытаются насильно «уйти» с работы, так как на его место есть кандидат, присланный «сверху». Вместе со своим старинным другом, инженером Воробьевым, Мячиков решает организовать преступление, раскрыв которое он сможет доказать свою необходимость и незаменимость…

7.1 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 32 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в России 1 января 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Возраст 12+
Режиссер
Эльдар Рязанов
Эльдар Рязанов
В ролях
Юрий Никулин
Юрий Никулин
Евгений Евстигнеев
Евгений Евстигнеев
Ольга Аросева
Ольга Аросева
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы похожие на «12 стульев» Фильмы похожие на «12 стульев»
Фильмы похожие на «Бриллиантовая рука» Фильмы похожие на «Бриллиантовая рука»
Советские фильмы семидесятых годов Советские фильмы семидесятых годов
Постер фильма Старики-разбойники 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Старики-разбойники смотреть онлайн

Старики-разбойники
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
14 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Бэтмен
Бэтмен
2022, США, фантастика, боевик, криминал
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Нахимовцы
Нахимовцы
2021, Россия, семейный, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Мир Юрского периода: Господство
Мир Юрского периода: Господство
2022, США, фантастика, приключения, боевик
Анчартед: на картах не значится
Анчартед: на картах не значится
2022, США, боевик, приключения
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
2022, США, боевик
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
2022, США, фантастика, боевик, приключения
Не звезди!
Не звезди!
2022, Франция, комедия
Related video
«Довел до слез»: молодая жена Прилучного выступила с громким заявлением
«Были бы прекрасной парой»: Волочкова рассекретила планы на будущее
От них такого не ждали: странному поведению Бузовой и Билана нашлось объяснение
В сети отыскали гороскоп 1979 года: это самое честное описание знаков Зодиака
Выгнали после двух переломов: Загитова раскрыла правду о работе с Тутберидзе
«Многие не верят»: вот что сейчас происходит между Медведевой и Милохиным
«С отцом ничего общего»: народ ахнул, увидев детей Лепса от бывшей жены
Решилась на откровенные съемки не просто так: Медведева раскрыла все карты
Со сцены снова на экраны? Макеева намекнула на участие в новом телешоу
Меган Маркл не удержалась: готовая к примирению Елизавета II получила новый удар
Без фильтров и макияжа: Долина засветила процесс омоложения
Тест по советскому кино: вы точно не жили в СССР, если не сможете ответить на 10 из 10
Приложение киноафиши