Старики-разбойники, 1971

В один не слишком прекрасный день начальник сообщает следователю Мячикову, что за последнее время им не было раскрыто ни одного дела, а значит, пора выходить на пенсию. Герой совершенно не готов к такому повороту событий, кроме того, случайно он узнает, что причина вовсе не в его возрасте и работоспособности - на его место претендует “блатной” красавчик Проскудин. На пару со своим другом, инженером Воробьевым, Мячиков придумывает гениальный план. Приятели собираются совершить “преступление века”, а после раскрыть его по горячим следам и тем самым доказать профпригодность Мячикова...