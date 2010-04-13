На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.
Оказывается, алмазы нужны ему для увеличения мощности своего гигантского космического лазера, используя который, он взорвет все атомные боеголовки, ракеты и подводные лодки.
|14 декабря 1971
|Россия
|12+
|28 декабря 1971
|Австралия
|3 января 1972
|Бразилия
|29 декабря 1971
|Великобритания
|29 декабря 1971
|Венгрия
|13 декабря 1971
|Германия
|20 декабря 1971
|Греция
|14 декабря 1971
|Дания
|14 января 1972
|Ирландия
|20 декабря 1971
|Испания
|17 декабря 1971
|Италия
|14 декабря 1971
|Казахстан
|13 января 1972
|Мексика
|23 декабря 1971
|Нидерланды
|1 января 1972
|Польша
|16
|24 февраля 1972
|Португалия
|14 декабря 1971
|Румыния
|15
|17 декабря 1971
|США
|14 декабря 1971
|Украина
|25 декабря 1971
|Финляндия
|20 декабря 1971
|Франция
|20 декабря 1971
|Швеция
|29 февраля 1972
|Южная Корея
|15
|25 декабря 1971
|Япония
