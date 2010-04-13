Бриллианты навсегда

, 1971
Diamonds Are Forever
Великобритания / триллер, фантастика, приключения, боевик / 18+
О фильме

На этот раз Джеймсу Бонду поручено расследовать похищение огромной партии южноафриканских алмазов. Распутывая это непростое дело, Бонд выходит на след своего заклятого врага Блофельда.

Оказывается, алмазы нужны ему для увеличения мощности своего гигантского космического лазера, используя который, он взорвет все атомные боеголовки, ракеты и подводные лодки.

В ролях

Шон Коннери
Чарлз Грэй
Лана Вуд
Джимми Дин
Брюс Кэбот
Бернард Ли
Режиссер Гай Хэмилтон
Сценарист Том Манкевич, Ричард Майбаум
Композитор Джон Барри
Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 1971
Премьера онлайн 13 апреля 2010
Премьера в мире 13 декабря 1971
Дата выхода
14 декабря 1971 Россия 12+
28 декабря 1971 Австралия
3 января 1972 Бразилия
29 декабря 1971 Великобритания
29 декабря 1971 Венгрия
13 декабря 1971 Германия
20 декабря 1971 Греция
14 декабря 1971 Дания
14 января 1972 Ирландия
20 декабря 1971 Испания
17 декабря 1971 Италия
14 декабря 1971 Казахстан
13 января 1972 Мексика
23 декабря 1971 Нидерланды
1 января 1972 Польша 16
24 февраля 1972 Португалия
14 декабря 1971 Румыния 15
17 декабря 1971 США
14 декабря 1971 Украина
25 декабря 1971 Финляндия
20 декабря 1971 Франция
20 декабря 1971 Швеция
29 февраля 1972 Южная Корея 15
25 декабря 1971 Япония G
MPAA PG
Бюджет $7 200 000
Сборы в мире $43 830 504
Производство Eon Productions
Другие названия
Diamonds Are Forever, Los diamantes son eternos, 007 - Os Diamantes São Eternos, Diamanti so večni, Dijamanti su večiti, Ian Fleming's Diamonds Are Forever, Les diamants sont éternels, Бриллианты навсегда, 007 - Una cascata di diamanti, 007: Diamonds Are Forever, 007: Los diamantes son eternos, 007: Teemandid on igavesed, 007: Діаманти залишаються назавжди, 007/Diayamondo wa eien ni, 007/ダイヤモンドは永遠に, Agente 007 - Una cascata di diamanti, Brylanty są na zawsze, Deimantai amžiams, Diamantele sunt eterne, Diamanten zijn eeuwig, Diamantenfieber, Diamanter varer evig, Diamanter varer evigt, Diamantes para la eternidad, Diamantfeber, Diamants per a l'eternitat, Diamanty jsou věčné, Diamentena är eviga, Diamenty są wieczne, Dijamanti su vječni, Gyémántok az örökkévalóságnak, James Bond 007 - Diamantenfieber, James Bond: Diamanty sú večné, Kim Cương Vĩnh Cửu, Ölümsüz Elmaslar, Ta diamantia einai pantotina, Timantit ovat ikuisia, Una cascata di diamanti, Τα διαμάντια είναι παντοτινά, Τζέιμς Μποντ, πράκτωρ 007: Τα διαμάντια είναι παντοτινά, Диамантите са вечни, Дијаманти су вечни, डायमंड्स आर फॉरेवर, 金鋼鑽

6.5 IMDb
