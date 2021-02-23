Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Бегство с планеты обезьян
Постер фильма Бегство с планеты обезьян
Рейтинги
6.6 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Бегство с планеты обезьян

Бегство с планеты обезьян

Escape from the Planet of the Apes 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Это третья серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Две самые продвинутые обезьяны — Зира и Корнелий — настолько далеко зашли в своих научных исследованиях, что обнаружили способ перемещения во времени и решили разобраться в причинах безобразий, происходящих на родной планете. Для этого они отправляются в двадцатый век и оказываются в американском Лос-Анджелесе. Почему это они решили, что в таком виде в Америке можно разгуливать просто так, безнаказанно? Ошибочка вышла! Янки устраивают настоящее «сафари» на экзотические биологические объекты…

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1971
Премьера онлайн 23 февраля 2021
Премьера в мире 20 мая 1971
Дата выхода
21 мая 1971 Россия 12+
20 мая 1971 Бразилия
9 июля 1971 Великобритания
12 августа 1971 Германия
28 января 1972 Дания
9 июля 1971 Ирландия
4 апреля 1972 Испания
20 ноября 1971 Италия
21 мая 1971 Казахстан
12 августа 1971 Нидерланды
20 мая 1971 США
21 мая 1971 Украина
17 августа 1971 Франция
31 июля 1971 Япония
MPAA G
Бюджет $2 500 000
Сборы в мире $12 348 905
Производство Twentieth Century Fox, APJAC Productions
Другие названия
Escape from the Planet of the Apes, Escape del planeta de los simios, Flucht vom Planet der Affen, Flykten från apornas planet, Fuga do Planeta dos Macacos, Útek z planéty opíc, A majmok bolygója III. - A menekülés, Apodrasi ap' ton planiti ton pithikon, Back from the Planet of the Apes, Bijeg s planeta majmuna, Evadare de pe planeta maimutelor, Farar az sayyare vahshiha, Flukten fra Apeplaneten, Fuga dal pianeta delle scimmie, Huida del planeta de los simios, Les évadés de la planète des singes, Maymunlar Cehenneminden Kaçış, Pako apinoiden planeetalta, Secret of the Planet of the Apes, Shin saru no wakusei, Thoát Khỏi Hành Tinh Khỉ, Truslen fra abernes planet, Ucieczka z Planety Małp, Απόδραση απ' τον πλανήτη των πιθήκων, Бегство с планеты обезьян, Бекство са планете мајмуна, Бягство от планетата на маймуните, Утеча з планети мавп, वानर के ग्रह से बच, 新・猿の惑星
Режиссер
Дон Тейлор
В ролях
Родди МакДауэлл
Ким Хантер
Брэдфорд Диллман
Эрик Браден
Эрик Браден
Уильям Уиндом
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Бегство с планеты обезьян
Планета Обезьян 6.2
Планета Обезьян (2001)
Битва за планету обезьян 5.5
Битва за планету обезьян (1973)
Завоевание планеты обезьян 6.1
Завоевание планеты обезьян (1972)
Под планетой обезьян 6.6
Под планетой обезьян (1970)
Планета обезьян 7.9
Планета обезьян (1968)
Планета обезьян: Война 7.4
Планета обезьян: Война (2017)
Планета обезьян: Революция 6.8
Планета обезьян: Революция (2014)
Восстание планеты обезьян 7.8
Восстание планеты обезьян (2011)
Небо зовет 4.7
Небо зовет (1959)
Фильм находится в подборках
Фильмы про будущее Фильмы про будущее
Все части «Планеты обезьян» Все части «Планеты обезьян»

Рейтинг фильма

6.6
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Как приручить дракона
Как приручить дракона
2025, США, боевик, приключения, семейный
Лило и Стич
Лило и Стич
2025, США, боевик, приключения, комедия
Материалистка
Материалистка
2025, США, мелодрама
Плагиатор
Плагиатор
2025, Россия, драма, мелодрама, фантастика
Герои анекдотов
Герои анекдотов
2025, Россия, комедия
Не одна дома 2
Не одна дома 2
2025, Россия, семейный, комедия
На деревню дедушке
На деревню дедушке
2025, Россия, комедия, семейный
Дандадан: Злой глаз
Дандадан: Злой глаз
2025, Япония, анимация
Супермен
Супермен
2025, США, боевик, приключения, фэнтези
Смурфики в кино
Смурфики в кино
2025, США, мюзикл
Мир Юрского периода: Возрождение
Мир Юрского периода: Возрождение
2025, США, боевик, приключения, фантастика
Взвести курки
Взвести курки
2025, США, боевик, комедия
Если «Невский» для вас недостаточно жесткий: в «Информаторе» от НТВ оперативник вскрывает старые тайны отца
Фанаты ждали экранизацию книги, а получили что-то непонятное: 5 фильмов, которые исказили первоисточник и не прогадали
Стройку, где мстил Белый в финале «Бригады», так и не закончили: теперь это место — городская легенда
«После ванны с пеной жизнь налаживается»: Декстер был жутким типом, но в жизни понимал немало — это доказывают 10 цитат героя
Отставной козы барабанщик с отсохшим карбюратором: в советском кино россыпь уморительных ругательств — угадаете хоть 2/5?
«В детстве я бы сошел с ума»: эту советскую сказку любят многие россияне — а вот американцев она ужасает
Этот фильм Квентин Тарантино считает лучшим постапокалиптическим триллером после «Безумного Макса» — в главной роли Роберт Паттинсон
Городишко с самым скучным названием: реальный «Гравити Фолз» находится в американском штате Орегон, но похожих локаций вы там не найдёте
Бессмысленно, но прикольно: лучшие фильмы о путешествии во времени, которые заставят мечтать об изобретении той самой машины
16-летняя Мейбл и новая книга: в Disney готовы к продолжению «Гравити Фолз» — актеры озвучки уже на низком старте
Помните самую грустную серию «Тома и Джерри» с кошмарным концом? В «Маше и медведе» есть похожая — и от нее всхлипывают даже взрослые
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше