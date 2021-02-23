Это третья серия из пяти, рассказывающих о жизни на Земле в конце 40-го века от Рождества Христова. Две самые продвинутые обезьяны — Зира и Корнелий — настолько далеко зашли в своих научных исследованиях, что обнаружили способ перемещения во времени и решили разобраться в причинах безобразий, происходящих на родной планете. Для этого они отправляются в двадцатый век и оказываются в американском Лос-Анджелесе. Почему это они решили, что в таком виде в Америке можно разгуливать просто так, безнаказанно? Ошибочка вышла! Янки устраивают настоящее «сафари» на экзотические биологические объекты…
|21 мая 1971
|Россия
|12+
|20 мая 1971
|Бразилия
|9 июля 1971
|Великобритания
|12 августа 1971
|Германия
|28 января 1972
|Дания
|9 июля 1971
|Ирландия
|4 апреля 1972
|Испания
|20 ноября 1971
|Италия
|21 мая 1971
|Казахстан
|12 августа 1971
|Нидерланды
|20 мая 1971
|США
|21 мая 1971
|Украина
|17 августа 1971
|Франция
|31 июля 1971
|Япония