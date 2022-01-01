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Олеся Олеся
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Олеся, 1970

1970 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Однажды, бродя по лесу, Иван Тимофеевич обнаружил на краю лесного болота покосившийся домик. В нем, прячась от людей, жили старуха и ее внучка Олеся. Много лет назад крестьяне изгнали их из села, посчитав ведьмами.

Поначалу для Ивана Тимофеевича эта встреча в провинциальной глуши с живой «колдуньей» была просто любопытной, интригующе забавной, но вскоре его покорила красота Олеси, незаурядная сила ее чувств, чистота и открытость ее души. И хотя девушка предвидела скорую разлуку, понимала и предчувствовала ее, она вверила и себя, и свою судьбу полюбившемуся «панычу».

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 1970
Премьера в России 15 декабря 1971
Премьера в мире 15 декабря 1971
Возраст 12+
Режиссер
Борис Ивченко
В ролях
Людмила Чурсина
Людмила Чурсина
Геннадий Воропаев
Борислав Брондуков
Борислав Брондуков
Анатолий Барчук
Мария Капнист
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Олеся 2 постера
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Олеся
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Кадры из фильма Все кадры
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