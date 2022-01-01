Олеся, 1970

Однажды, бродя по лесу, Иван Тимофеевич обнаружил на краю лесного болота покосившийся домик. В нем, прячась от людей, жили старуха и ее внучка Олеся. Много лет назад крестьяне изгнали их из села, посчитав ведьмами.



Поначалу для Ивана Тимофеевича эта встреча в провинциальной глуши с живой «колдуньей» была просто любопытной, интригующе забавной, но вскоре его покорила красота Олеси, незаурядная сила ее чувств, чистота и открытость ее души. И хотя девушка предвидела скорую разлуку, понимала и предчувствовала ее, она вверила и себя, и свою судьбу полюбившемуся «панычу».