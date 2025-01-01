Действие мультфильма разворачивается во времена татарского нашествия на Русь. Немало людей было взято в плен иноземными захватчиками, немало полегло их на полях сражений. Татары грабили и разоряли русские города, не ведая жалости, и вот на их пути оказался Малый Китеж, известный также как Керженец. Узнав о приближении разрушительного татарского войска, жители Керженца находят способ сделать так, чтобы древний город не достался врагу.
Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.
|1 января 1971
|Россия
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