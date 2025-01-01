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Сеча при Керженце

Secha pri Kerzhentse 18+
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О фильме

Действие мультфильма разворачивается во времена татарского нашествия на Русь. Немало людей было взято в плен иноземными захватчиками, немало полегло их на полях сражений. Татары грабили и разоряли русские города, не ведая жалости, и вот на их пути оказался Малый Китеж, известный также как Керженец. Узнав о приближении разрушительного татарского войска, жители Керженца находят способ сделать так, чтобы древний город не достался врагу.

  • В основу сюжета мультфильма лег отрывок из третьего действия оперы Николая Римского-Корсакова «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии». 
  • «Сеча при Керженце» была отмечена наградами международных кинофестивалей, проходивших в Карловых Варах (Чехия), Загребе (Хорватия), Нью-Йорке (США), а также Всесоюзного кинофестиваля в Тбилиси (Грузия). 
  • Режиссеры мультфильма Иван Иванов-Вано и Юрий Норштейн ранее работали вместе над созданием анимационного фильма «Времена года» (1969). 
  • «Сеча при Керженце» входит в триптих мультфильмов, созданных Иваном Ивановым-Вано на основе произведений российских композиторов-классиков. Две другие части – «Времена года» (1969) на музыку П.И. Чайковского и «Аве Мария» (1972) на музыку Франца Шуберта.

Сеча при Керженце — мультипликационный фильм по мотивам легеды и симфонической поэмы Римского-Корсакова о невидимом граде Китеже, который ушел под воды озера, чтобы избежать татарского нашествия.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Дата выхода
1 января 1971 Россия 0+
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Secha pri Kerzhentse, Battle at Kerzhenets, Сеча при Керженце, A kerzsenci csata, Bitwa nad Kierzencem, La bataille de Kerjenets, La batalla de Kerzhenets, La battaglia di Kerzents, The Battle of Kerzhenets, ケルジェネツの戦い
Режиссер
Иван Иванов-Вано
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.9
Оцените 10 голосов
7 IMDb
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Сеча при Керженце

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