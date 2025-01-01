Клэй Ломакс только что выпущен из тюрьмы Канзас-Сити, где отбывал 7-летний срок за ограбление. Он мог бы выйти раньше, если бы сдал подельника. Но нет — Клэй не из таких. Тем более он знает, кто выстрелил ему в спину в тот злосчастный день налета на банк и желает решить вопрос своими методами. Ожидая вернуть от своей бывшей любовницы отданные ей на хранение деньги, получает лишь уведомление о ее смерти и 6-летнюю девочку, предположительно его дочь… Теперь девочка (вне зависимости от того осознает сам Клэй этот факт или нет) как раз тот последний шанс, что может удержать его от возвращения на прежние круги разбоя и насилия.