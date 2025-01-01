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Постер фильма Отстрел
Постер фильма Отстрел
Рейтинги
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Киноафиша Фильмы Отстрел

Отстрел

Shoot Out 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Клэй Ломакс только что выпущен из тюрьмы Канзас-Сити, где отбывал 7-летний срок за ограбление. Он мог бы выйти раньше, если бы сдал подельника. Но нет — Клэй не из таких. Тем более он знает, кто выстрелил ему в спину в тот злосчастный день налета на банк и желает решить вопрос своими методами. Ожидая вернуть от своей бывшей любовницы отданные ей на хранение деньги, получает лишь уведомление о ее смерти и 6-летнюю девочку, предположительно его дочь… Теперь девочка (вне зависимости от того осознает сам Клэй этот факт или нет) как раз тот последний шанс, что может удержать его от возвращения на прежние круги разбоя и насилия.

Страна США
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 2 июля 1971
Дата выхода
16 августа 1971 Россия 12+
1 сентября 1971 Германия
16 августа 1971 Казахстан
13 октября 1971 США
16 августа 1971 Украина
2 июля 1971 Франция
16 августа 1971 Швеция
Бюджет $1 190 000
Производство Hal Wallis Productions
Другие названия
Shoot Out, Quand siffle la dernière balle, Shootout, Su Venganza Era Matar, Vatreni obračun, Abrechnung in Gun Hill, Blyet er loven, Círculo de fuego, Duel, Gun Hill - kuoleman kukkula, Il solitario di Rio Grande, Lőpárbaj, O megalos timoros, O Parceiro do Diabo, O Solitário do Rio Grande, Obračun, Odstrzał, Revansch i Gun Hill, Sestřelování, Shoot Out - Abrechnung in Gun Hill, Vyřizování účtů, Vyrovnání účtů, Vyrovnávání účtů, Zúčtování v Gun Hillu, Изстрел, Отстрел, 新・ガンヒルの決斗
Режиссер
Генри Хэтэуэй
В ролях
Грегори Пек
Грегори Пек
Роберт Ф. Лайонс
Сьюзен Тиррел
Джефф Кори
Джеймс Грегори
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

6.2
Оцените 13 голосов
6.2 IMDb
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