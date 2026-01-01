Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Дьяволы
Рейтинги
7.8 Рейтинг IMDb: 7.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Дьяволы

Дьяволы

The Devils 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Франция XVII века, времени войны католиков с гугенотами. Кардинал Ришелье хочет разрушить белые стены города Людон. Но Людовик XIII благоволит городу и отцу Грандье, в руки которого перешла власть после смерти губернатора. Тем временем в Людоне горбатая настоятельница монастыря, сходящая с ума по Грандье, объявляет, что в нее вселился дьявол.

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 июля 1971
Дата выхода
16 июля 1971 Россия 16+
1 марта 1972 Австралия
15 февраля 1973 Аргентина
19 мая 1972 Бельгия
1 июля 1971 Великобритания
16 сентября 1971 Германия
1 января 1972 Дания
11 сентября 1971 Италия
16 июля 1971 Казахстан
1 марта 1973 Колумбия
13 октября 1977 Мексика
14 октября 1971 Нидерланды
13 июля 1972 Норвегия
16 июля 1971 США
16 июля 1971 Украина
29 октября 1971 Франция
21 февраля 1972 Швеция
23 октября 1971 Япония
Сборы в мире $2 293
Производство Russo Productions
Другие названия
The Devils, Los demonios, Demoni, Djävlarna, Los diablos, Дьяволы, De bezetenen, Diabły, Diavolii, Die Teufel, Divlji mesija, Djævlene, Djevlene, I diavoli, Ken Russell's Film of The Devils, Les diables, Nikutai no Akuma, Ördögök, Os Demônios, Os Diabos, Paholaiset, The Devils of Loudun, Οι δαιμονισμένες, Дяволите от Лудон, 肉体の悪魔（1971）
Режиссер
Кен Расселл
В ролях
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Оливер Рид
Все актеры и съемочная группа
Фильм находится в подборках
Фильмы про монастыри: список лучших Фильмы про монастыри: список лучших

Рейтинг фильма

7.8
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Grandier Не смотри на меня! Смотри на свой город! Если твой город будет разрушен, твоя свобода тоже погибнет... Если хотите остаться свободными людьми, сражайтесь. Боритесь с ними или станьте их рабами.
Кадры из фильма
