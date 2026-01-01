Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Франция XVII века, времени войны католиков с гугенотами. Кардинал Ришелье хочет разрушить белые стены города Людон. Но Людовик XIII благоволит городу и отцу Грандье, в руки которого перешла власть после смерти губернатора. Тем временем в Людоне горбатая настоятельница монастыря, сходящая с ума по Грандье, объявляет, что в нее вселился дьявол.
|16 июля 1971
|Россия
|16+
|1 марта 1972
|Австралия
|15 февраля 1973
|Аргентина
|19 мая 1972
|Бельгия
|1 июля 1971
|Великобритания
|16 сентября 1971
|Германия
|1 января 1972
|Дания
|11 сентября 1971
|Италия
|16 июля 1971
|Казахстан
|1 марта 1973
|Колумбия
|13 октября 1977
|Мексика
|14 октября 1971
|Нидерланды
|13 июля 1972
|Норвегия
|16 июля 1971
|США
|16 июля 1971
|Украина
|29 октября 1971
|Франция
|21 февраля 1972
|Швеция
|23 октября 1971
|Япония