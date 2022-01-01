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Приключения Незнайки и его друзей Приключения Незнайки и его друзей
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Приключения Незнайки и его друзей, 1971

1971 / СССР
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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Цветочный город — место, где живут коротышки, человечки размером с огурец. Каждый коротышка обладает каким-нибудь талантом. Доктор Пилюлькин умеет лечить, Винтик и Шпунтик — отличные механики, Тюбик рисует картины, а Пончик может съесть неограниченное количество еды. В Цветочном городе есть только один коротышка, который не умеет делать ничего полезного — это Незнайка. Из-за полного отсутствия каких-либо знаний, Незнайка то и дело попадает в различные неприятные ситуации. 

  • Мультфильм снят по мотивам книги Николая Носова. Создавался с 1971 по 1973 год.
  • Мультфильм стал первым многосерийным проектом творческого объединения “Экран”. Для его создания было организовано несколько съёмочных групп, между которыми были распределены все десять серий. В результате каждая из них вышла разной по качеству.
  • Подобно другим анимационным проектам “Экран” в 1970-х, мультфильм выполнен в условно-изобразительной манере с элементами цирковой буффонады.
  • Широкую популярность получила песня из второй серии мультфильма “В траве сидел кузнечик”. Автор ее слов — Николай Носов, музыку написал Владимир Шаинский, исполнила песню Клара Румянова.
  • Общий хронометраж всех серий — 174 минуты.

В Цветочном городе живут коротышки - маленькие человечки, малыши и малышки: Астроном Стекляшкин, поэт Цветик, ученый Знайка, доктор Пилюлькин, музыкант Гусля, художник Тюбик, механики Винтик и Шпунтик, Пончик, Сиропчик и многие-многие другие. Но самым известным среди коротышек был малыш по имени Незнайка, который прославился тем, что ничего не знал. С удивительными жителями то и дело случаются необыкновенные истории...

6.6 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 1971
Премьера в России 31 января 1971
Премьера в мире 31 января 1971
Возраст 6+
Режиссер
Юрий Трофимов
В ролях
Тамара Дмитриева
Александра Бабаева
Рина Зеленая
Рина Зеленая
Мария Виноградова
Зиновий Гердт
Зиновий Гердт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключения Незнайки и его друзей 1 постер
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Приключения Незнайки и его друзей
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