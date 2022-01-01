Приключения Незнайки и его друзей, 1971

Цветочный город — место, где живут коротышки, человечки размером с огурец. Каждый коротышка обладает каким-нибудь талантом. Доктор Пилюлькин умеет лечить, Винтик и Шпунтик — отличные механики, Тюбик рисует картины, а Пончик может съесть неограниченное количество еды. В Цветочном городе есть только один коротышка, который не умеет делать ничего полезного — это Незнайка. Из-за полного отсутствия каких-либо знаний, Незнайка то и дело попадает в различные неприятные ситуации.
В Цветочном городе живут коротышки - маленькие человечки, малыши и малышки: Астроном Стекляшкин, поэт Цветик, ученый Знайка, доктор Пилюлькин, музыкант Гусля, художник Тюбик, механики Винтик и Шпунтик, Пончик, Сиропчик и многие-многие другие. Но самым известным среди коротышек был малыш по имени Незнайка, который прославился тем, что ничего не знал. С удивительными жителями то и дело случаются необыкновенные истории...