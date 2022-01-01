Приключения Незнайки и его друзей, 1971

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о выходе в прокат Причины посмотреть Факты О фильме Цветочный город — место, где живут коротышки, человечки размером с огурец. Каждый коротышка обладает каким-нибудь талантом. Доктор Пилюлькин умеет лечить, Винтик и Шпунтик — отличные механики, Тюбик рисует картины, а Пончик может съесть неограниченное количество еды. В Цветочном городе есть только один коротышка, который не умеет делать ничего полезного — это Незнайка. Из-за полного отсутствия каких-либо знаний, Незнайка то и дело попадает в различные неприятные ситуации. Развернуть Мультфильм снят по мотивам книги Николая Носова. Создавался с 1971 по 1973 год.

Мультфильм стал первым многосерийным проектом творческого объединения “Экран”. Для его создания было организовано несколько съёмочных групп, между которыми были распределены все десять серий. В результате каждая из них вышла разной по качеству.

Подобно другим анимационным проектам “Экран” в 1970-х, мультфильм выполнен в условно-изобразительной манере с элементами цирковой буффонады.

Широкую популярность получила песня из второй серии мультфильма “В траве сидел кузнечик”. Автор ее слов — Николай Носов, музыку написал Владимир Шаинский, исполнила песню Клара Румянова.

Общий хронометраж всех серий — 174 минуты. Развернуть В Цветочном городе живут коротышки - маленькие человечки, малыши и малышки: Астроном Стекляшкин, поэт Цветик, ученый Знайка, доктор Пилюлькин, музыкант Гусля, художник Тюбик, механики Винтик и Шпунтик, Пончик, Сиропчик и многие-многие другие. Но самым известным среди коротышек был малыш по имени Незнайка, который прославился тем, что ничего не знал. С удивительными жителями то и дело случаются необыкновенные истории... Развернуть 6.6 Оцените 10 голосов Рейтинг IMDb: 6.4 Продолжительность 1 час 25 минут Год выпуска 1971 Премьера в России 31 января 1971 Премьера в мире 31 января 1971 Возраст 6+ Режиссер Юрий Трофимов В ролях Тамара Дмитриева Александра Бабаева Рина Зеленая Мария Виноградова Зиновий Гердт Все актеры и съемочная группа 1 постер

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