«Тигры» на льду, 1971

Сестра и брат — близнецы учатся в одном классе. Девочка Зина занимается в драматическом кружке и секции фигурного катания, а её брат Игнат, убедившись в собственной физической слабости, начинает играть в дворовой хоккейной команде «Тигры». Первые синяки и даже серьезные ушибы не останавливают упорного мальчика — и вскоре он становится смелым и сильным — одним из лучших игроков команды, впервые принявшей участие в соревнованиях на приз «Золотая шайба».



Сюжет построен на том, что Зина во время соревнований по хоккею, выручая, заменяет своего брата и помогает команде выиграть.