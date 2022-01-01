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«Тигры» на льду
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«Тигры» на льду, 1971

1971 / СССР
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О фильме

Сестра и брат — близнецы учатся в одном классе. Девочка Зина занимается в драматическом кружке и секции фигурного катания, а её брат Игнат, убедившись в собственной физической слабости, начинает играть в дворовой хоккейной команде «Тигры». Первые синяки и даже серьезные ушибы не останавливают упорного мальчика — и вскоре он становится смелым и сильным — одним из лучших игроков команды, впервые принявшей участие в соревнованиях на приз «Золотая шайба».

Сюжет построен на том, что Зина во время соревнований по хоккею, выручая, заменяет своего брата и помогает команде выиграть.

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Продолжительность 1 час 20 минут
Год выпуска 1971
Возраст 6+
Режиссер
Валентин Козачков
В ролях
Павел Ананьев
Леопольд Бегун
Юрий Дедович
Владимир Грамматиков
Владимир Грамматиков
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма «Тигры» на льду 1 постер
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