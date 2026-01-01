По одноименной повести Глендона Свортаута.
Шестеро трудных подростков, сплошь неудачники, попадают в летний лагерь, где сразу же становятся изгоями. Вместе с остальными подростками они попадают на экскурсию на ферму и видят стадо бизонов в загоне, ждущих истребления. И однажды ночью они решают сбежать из лагеря, добраться до фермы и освободить бизонов...
|30 июля 1971
|Россия
|12+
|6 декабря 1973
|Венгрия
|18
|30 июля 1971
|Германия
|16
|30 июля 1971
|Казахстан
|1 июля 1973
|Польша
|18
|7 августа 1972
|Румыния
|18 октября 1971
|США
|30 июля 1971
|Украина