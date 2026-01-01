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Постер фильма Благослови зверей и детей
6.8
Киноафиша Фильмы Благослови зверей и детей
6.8

Благослови зверей и детей

, 1971
Bless The Beasts And Children
США / драма / 18+
Постер фильма Благослови зверей и детей
6.8

О фильме

По одноименной повести Глендона Свортаута.

Шестеро трудных подростков, сплошь неудачники, попадают в летний лагерь, где сразу же становятся изгоями. Вместе с остальными подростками они попадают на экскурсию на ферму и видят стадо бизонов в загоне, ждущих истребления. И однажды ночью они решают сбежать из лагеря, добраться до фермы и освободить бизонов...

В ролях

Билл Мами
Teft
Бэрри Робинс
Cotton
Дэрел Глэйзер
Goodenow
Боб Крамер
Марк Вахэниан
Lally 2
Джесси Уайт
Sid Shecker
Кен Суоффорд
Wheaties
Дэйв Кетчум
Camp Director
Элэйн Деври
Cotton's Mother
Майлз Чэпин
Shecker
Robert Jayson Kramer
Lally 1
Режиссер Стэнли Крамер
Сценарист Глендон Свортаут, Мак Бенофф
Композитор Перри Боткин-мл., Барри Де Ворзон
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 30 июля 1971
Дата выхода
30 июля 1971 Россия 12+
6 декабря 1973 Венгрия 18
30 июля 1971 Германия 16
30 июля 1971 Казахстан
1 июля 1973 Польша 18
7 августа 1972 Румыния
18 октября 1971 США
30 июля 1971 Украина
Производство Stanley Kramer Productions
Другие названия
Bless the Beasts & Children, Bendice a los animales y a los niños, ... und sie sind nur Kinder, Abençoai as Feras e as Crianças, Áldd meg az állatokat és a gyermekeket, Binecuvântați animalele și copiii, De utstötta, Denkt bloß nicht, dass wir heulen, Denkt bloß nicht, daß wir heulen, Denme un joven, les daré un hombre, Denme un niño, les daré un hombre, Drenge bli'r mænd, Juurettomat, Os Homens do Amanhã, Szkoła kowbojów, Благослови зверей и детей, Благослови звірів і дітей, 動物と子供たちの詩, ...und sie sind nur Kinder, 여섯 소년들

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb

Отзывы о фильме

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