Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Уволить Жору» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Доллары
Постер фильма Доллары
Постер фильма Доллары
Рейтинги
6.3 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Доллары

Доллары

Dollars / $ 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Джо Коллинз, специалист по системам безопасности, получил заказ в Гамбурге, где планирует обчистить три депозитных бокса. Он знает, что они оплачиваются преступниками, а в качестве помощницы привлекает Доун Дивайн, проститутку. Они должны «взять» баксы сержанта армии США, мошенника, присваивающего деньги от клубов; торговца наркотиками; и курьера, который обманывал мафию…

Страна США
Продолжительность 2 часа 1 минута
Год выпуска 1971
Премьера в мире 15 декабря 1971
Дата выхода
15 декабря 1971 Россия 16+
26 ноября 2026 Австрия 16
26 июня 1972 Великобритания 15
26 января 1973 Ирландия 15
15 декабря 1971 Казахстан
15 декабря 1971 США
15 декабря 1971 Украина
30 августа 1972 Франция
27 марта 1972 Швеция
MPAA R
Производство Pan, Worldwide
Другие названия
$, The Heist, Der Millionenraub, Dólares, Dolari, Dollars, $ (Dollars), Bank Jack, Bankujakku, Büyük Vurgun, Den perfekta stöten, Dolar, Dolary, Il genio della rapina, Kuppet eller dollar på tynn is, Kuuma keikka, Ladrão que Rouba Ladrão, Le coup, Los audaces, O Assalto, Perfecte Bankroof, Şahane Vurgun, Skudsikkert $ kup, Tappavat setelit, Σ' αυτή την πόλη υπάρχουν καθάρματα, Το κόλπο, Το μεγάλο κόλπο, Доллары, バンクジャック
Режиссер
Ричард Брукс
В ролях
Уоррен Битти
Уоррен Битти
Голди Хоун
Голди Хоун
Герт Фрёбе
Скотт Брейди
Роберт Уэббер
Роберт Уэббер
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Доллары
Несправедливость - это правда 5.6
Несправедливость - это правда (1982)
Девушка с Петровки 5.5
Девушка с Петровки (1974)
Эй! В моем супе девушка 5.8
Эй! В моем супе девушка (1970)
Прощай, Брейверман 5.6
Прощай, Брейверман (1968)
Ослепленный желаниями 6.8
Ослепленный желаниями (1967)
Дочь и мать ее 4.4
Дочь и мать ее (2017)
В поисках мистера Гудбара 7.0
В поисках мистера Гудбара (1977)
Сладкоголосая птица юности 7.2
Сладкоголосая птица юности (1962)
Кошка на раскаленной крыше 7.9
Кошка на раскаленной крыше (1958)
Манон 70 6.1
Манон 70 (1968)
Не гони волну 5.9
Не гони волну (1967)
Хладнокровное убийство 7.9
Хладнокровное убийство (1967)

Рейтинг фильма

6.3
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Цитаты
Customs [во время обыска на контрабанду наркотиков у Дон] А теперь трусики, пожалуйста.
Dawn Divine [в растерянно-протестующем тоне] А что я там вообще могу спрятать?
Customs [показывает презерватив] Вы в курсе про это?
Dawn Divine [делает большие невинные глаза] Никогда не использую.
Customs Женщины прячут это, знаете ли, внутри себя. Наполняют героином, марихуаной, кокаином, таблетками.
[Дон отдаёт свои трусики]
Customs Ну-ка, наклоняйся — и ноги шире. Пожалуйста.
[Сотрудник таможни надевает резиновую перчатку]
Dawn Divine Боже мой!
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Ничья в пользу КГБ» заслуженно стал хитом НТВ: правда, историк нашел сразу несколько моментов, где в сериале наврали
Угадайте советский фильм только по фразе о еде: тест для тех, кто разбирается в хорошем кино
«Великолепный век» показал только 10% правды про жизнь в гареме: а самое важное утаили от зрителей
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Если пройдете этот тест, вы — точно круглый отличник: 9 слов с коварным ударением, которые ставят в тупик 90% людей
Свежий российский триллер – №2 после «Ландышей» по популярности: к середине бодро разогнался, а «развязка заинтриговала»
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше