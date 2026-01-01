Customs [во время обыска на контрабанду наркотиков у Дон] А теперь трусики, пожалуйста.

Dawn Divine [в растерянно-протестующем тоне] А что я там вообще могу спрятать?

Customs [показывает презерватив] Вы в курсе про это?

Dawn Divine [делает большие невинные глаза] Никогда не использую.

Customs Женщины прячут это, знаете ли, внутри себя. Наполняют героином, марихуаной, кокаином, таблетками.

[Дон отдаёт свои трусики]

Customs Ну-ка, наклоняйся — и ноги шире. Пожалуйста.

[Сотрудник таможни надевает резиновую перчатку]