Джо Коллинз, специалист по системам безопасности, получил заказ в Гамбурге, где планирует обчистить три депозитных бокса. Он знает, что они оплачиваются преступниками, а в качестве помощницы привлекает Доун Дивайн, проститутку. Они должны «взять» баксы сержанта армии США, мошенника, присваивающего деньги от клубов; торговца наркотиками; и курьера, который обманывал мафию…
|15 декабря 1971
|Россия
|16+
|26 ноября 2026
|Австрия
|16
|26 июня 1972
|Великобритания
|15
|26 января 1973
|Ирландия
|15
|15 декабря 1971
|Казахстан
|15 декабря 1971
|США
|15 декабря 1971
|Украина
|30 августа 1972
|Франция
|27 марта 1972
|Швеция