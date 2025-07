Страна СССР / Венгрия

Продолжительность 2 часа 47 минут

Год выпуска 1971

Премьера в мире 26 августа 1971

Производство Киностудия имени М. Горького, Mafilm

Другие названия

Derzhis za oblaka, Hold on to the Clouds, Kapaszkodj a fellegekbe!, Держись за облака