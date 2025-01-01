На дворе 1919 год. В России наступил период, когда после революции вокруг только начинает возрождаться социальная жизнь и экономика страны. Бывшему летчику и личному пилоту самого императора Николая выдают задание доставить в Будапешт, который теперь является частью Советской Республики профессора Перцеля. Он должен начать ликвидировать безграмотность местного населения Венгрии. Капитан Севастьяном был намерен выполнить порученную ему секретную миссию и совсем не догадывался, что ждет его и профессора после вылета.
|26 августа 1971
|Россия
|16+
|26 августа 1971
|СССР