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Киноафиша Фильмы Держись за облака

Держись за облака

Derzhis za oblaka 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

На дворе 1919 год. В России наступил период, когда после революции вокруг только начинает возрождаться социальная жизнь и экономика страны. Бывшему летчику и личному пилоту самого императора Николая выдают задание доставить в Будапешт, который теперь является частью Советской Республики профессора Перцеля. Он должен начать ликвидировать безграмотность местного населения Венгрии. Капитан Севастьяном был намерен выполнить порученную ему секретную миссию и совсем не догадывался, что ждет его и профессора после вылета.

Страна СССР / Венгрия
Продолжительность 2 часа 47 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 26 августа 1971
Дата выхода
26 августа 1971 Россия 16+
26 августа 1971 СССР
Производство Киностудия имени М. Горького, Mafilm
Другие названия
Derzhis za oblaka, Hold on to the Clouds, Kapaszkodj a fellegekbe!, Держись за облака
Режиссер
Борис Григорьев
Петер Шаш
В ролях
Светлана Светличная
Светлана Светличная
Иштван Бутор
Михаил Кононов
Михаил Кононов
Андрей Миронов
Андрей Миронов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.2 IMDb
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