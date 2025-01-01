События этого комедийного вестерна разворачиваются в 1880 году во французском поселении в американском штате Нью-Мексико. Белокурая Луиза занимает особый статус в штате, она командует женской бандой, в которой, кроме нее еще четыре ее сестры. На этот раз им приглянулся земельный участок с неистощимыми запасами нефти. Но у этой территории уже имелись хозяева — жгучая брюнетка крепко держащаяся в седле и к тому же превосходно владеющая кольтом фермерша Мари, а также ее четыре брата. Противоборство двух группировок привело к большому переполоху в маленьком городке, но, как и положено, в хорошем вестерне, все закончилось счастливым концом.