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Постер фильма Нефтедобытчицы
Постер фильма Нефтедобытчицы
Постер фильма Нефтедобытчицы
Рейтинги
5.3 Рейтинг IMDb: 5.3
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3 постера
Киноафиша Фильмы Нефтедобытчицы

Нефтедобытчицы

Les Pétroleuses 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

События этого комедийного вестерна разворачиваются в 1880 году во французском поселении в американском штате Нью-Мексико. Белокурая Луиза занимает особый статус в штате, она командует женской бандой, в которой, кроме нее еще четыре ее сестры. На этот раз им приглянулся земельный участок с неистощимыми запасами нефти. Но у этой территории уже имелись хозяева — жгучая брюнетка крепко держащаяся в седле и к тому же превосходно владеющая кольтом фермерша Мари, а также ее четыре брата. Противоборство двух группировок привело к большому переполоху в маленьком городке, но, как и положено, в хорошем вестерне, все закончилось счастливым концом.

Страна Франция / Великобритания / Италия / Испания
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 1971
Премьера в мире 16 декабря 1971
Дата выхода
16 декабря 1971 Россия 0+
25 февраля 1972 Германия
16 декабря 1971 Казахстан
11 января 1973 США R
16 декабря 1971 Украина
16 декабря 1971 Франция
MPAA R
Производство FGL Productions, Copercines, Cooperativa Cinematográfica, Films EGE
Другие названия
Les pétroleuses, Las petroleras, Petrolejárky, Petroleum-Miezen, The Legend of Frenchie King, As Petroleiras, As Rainhas do Petróleo, Dyo listarhines saronoun to West, Frenchie King, Karei naru taiketsu, Królowe Dzikiego Zachodu, Las pistoleras, Le pistolere, Lee Petroleuses, Oi pyrpolitries, Olajkeresők, Olajkeresõk, Olja, brudar och banditer!, Öljyä, pimuja ja roistoja, Ontembare vrouwen in het wilde westen, Petrolcüler, Petroleum Girls, Petroleum-Miezen - Die Brandstifterinnen, Petrolistele, Revolverasice, Teksasin äkäpussit, Västerns vildaste brudar, Vestens vildkatte, Vestens villkatter, Нефтедобытчицы, Петролотърсачките, 華麗なる対決
Режиссер
Кристиан-Жак
В ролях
Брижит Бардо
Брижит Бардо
Клаудия Кардинале
Клаудия Кардинале
Мишлин Прель
Жорж Беллер
Майкл Дж. Поллард
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

5.3
Оцените 10 голосов
5.3 IMDb
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