Страна Франция / Великобритания / Италия / Испания

Продолжительность 1 час 34 минуты

Год выпуска 1971

Премьера в мире 16 декабря 1971

MPAA R

Производство FGL Productions, Copercines, Cooperativa Cinematográfica, Films EGE

Другие названия

Les pétroleuses, Las petroleras, Petrolejárky, Petroleum-Miezen, The Legend of Frenchie King, As Petroleiras, As Rainhas do Petróleo, Dyo listarhines saronoun to West, Frenchie King, Karei naru taiketsu, Królowe Dzikiego Zachodu, Las pistoleras, Le pistolere, Lee Petroleuses, Oi pyrpolitries, Olajkeresők, Olajkeresõk, Olja, brudar och banditer!, Öljyä, pimuja ja roistoja, Ontembare vrouwen in het wilde westen, Petrolcüler, Petroleum Girls, Petroleum-Miezen - Die Brandstifterinnen, Petrolistele, Revolverasice, Teksasin äkäpussit, Västerns vildaste brudar, Vestens vildkatte, Vestens villkatter, Нефтедобытчицы, Петролотърсачките, 華麗なる対決