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Как ослик счастье искал
Как ослик счастье искал
Kak oslik schastiya iskal
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О фильме
Мультфильм про ослика и его друзей, которые искали счастье.
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Страна
СССР
Продолжительность
10 минут
Год выпуска
1971
Премьера в мире
1 января 1971
Дата выхода
1 января 1971
Россия
6+
1 января 1971
СССР
Производство
Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak oslik schastiya iskal, How the Donkey Tries to Find Happiness, Как ослик счастье искал
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Роза Макагонова
Клара Румянова
Георгий Милляр
Евгения Мельникова
Сергей Мартинсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма
6.5
Оцените
10
голосов
6.3
IMDb
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