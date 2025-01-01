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Киноафиша Фильмы Как ослик счастье искал

Как ослик счастье искал

Kak oslik schastiya iskal 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Мультфильм про ослика и его друзей, которые искали счастье.

Страна СССР
Продолжительность 10 минут
Год выпуска 1971
Премьера в мире 1 января 1971
Дата выхода
1 января 1971 Россия 6+
1 января 1971 СССР
Производство Soyuzmultfilm
Другие названия
Kak oslik schastiya iskal, How the Donkey Tries to Find Happiness, Как ослик счастье искал
Режиссер
Владимир Дегтярев
В ролях
Роза Макагонова
Клара Румянова
Георгий Милляр
Георгий Милляр
Евгения Мельникова
Сергей Мартинсон
Сергей Мартинсон
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг мультфильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.3 IMDb
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Как ослик счастье искал

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