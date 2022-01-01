Белорусский вокзал, 1970

Четверо однополчан, ветераны Великой Отечественной Войны, которые не виделись с момента победы над Германией, встречаются вновь спустя 25 лет. Повод грустный - похороны бывшего командира. Проводив его в последний путь, они ищут место, где можно помянуть умершего и вспомнить былое. Оказываясь в разных ситуациях, они вспоминают о фронтовом братстве и пытаются найти ответы на вечные вопросы.
Герои фильма расстались на Белорусском вокзале летом 1945-го. Спустя четверть века они встречаются на похоронах боевого товарища. В их душах с новой силой оживает пережитое. Время не властно над их памятью: ветераны сохранили верность фронтовой дружбе, способность жертвовать собой, неистребимую любовь к жизни.