Школьница Настя Рябинина постоянно попадает в неловкие ситуации. А все потому, что девочка наделена чересчур богатой фантазией. Она приукрашивает действительность, утверждая, например, что друг ее старшей сестры был похищен пришельцами, а мама живет и работает в прекрасном городе Эолисе. Учительница Марьяна Борисовна и одноклассники относятся к рассказам Насти настороженно и считают, что она не должна лгать окружающим. Удастся ли юной фантазерке и мечтательнице найти с ними общий язык?
Веселая и поучительная история про школьницу Настю Рябинину, которой не интересно жить, как все. Она все время что-то выдумывает и рассказывает.
Из-за этого у Насти постоянно возникают неприятности в отношениях с учительницей, одноклассниками, старшей сестрой…
|6 июня 1971
|Россия
|6+
|26 октября 1972
|Венгрия
|10 октября 1971
|США