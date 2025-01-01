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Постер фильма Ох уж эта Настя!
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Ох уж эта Настя!

Okh, uzh eta Nastya! 18+
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Факты

О фильме

Школьница Настя Рябинина постоянно попадает в неловкие ситуации. А все потому, что девочка наделена чересчур богатой фантазией. Она приукрашивает действительность, утверждая, например, что друг ее старшей сестры был похищен пришельцами, а мама живет и работает в прекрасном городе Эолисе. Учительница Марьяна Борисовна и одноклассники относятся к рассказам Насти настороженно и считают, что она не должна лгать окружающим. Удастся ли юной фантазерке и мечтательнице найти с ними общий язык?

  • Песня “Лесной олень”, написанная Евгением Крылатовым на стихи Юрия Энтина, стала популярной и впоследствии обрела самостоятельную культурную ценность. В 1973 году она прозвучала на Всесоюзном фестивале советской песни в исполнении Большого детского хора. 
  • Ирина Новикова, исполнившая в картине главную роль, в дальнейшем снялась только в одном фильме - “Ни слова о футболе” (1973). 
  • За работу над фильмом режиссер Юрий Победоносцев в 1972 году получил почетный диплом Международного кинофестиваля в Панаме. А в 1973 году на Всесоюзном кинофестивале “Ох уж эта Настя!” была названа лучшей картиной для детей.
  • Помимо обычного видеоряда, в фильме присутствуют мультипликационные вставки.

Веселая и поучительная история про школьницу Настю Рябинину, которой не интересно жить, как все. Она все время что-то выдумывает и рассказывает.

Из-за этого у Насти постоянно возникают неприятности в отношениях с учительницей, одноклассниками, старшей сестрой…

Страна СССР
Продолжительность 1 час 17 минут
Год выпуска 1972
Премьера в мире 6 июня 1971
Дата выхода
6 июня 1971 Россия 6+
26 октября 1972 Венгрия
10 октября 1971 США
Производство Киностудия имени М. Горького
Другие названия
Okh, uzh eta Nastya!, Ach, ta Nasťa!, Jaj, ez a kislány!, Oh, That Nastya!, Ох уж эта Настя!
Режиссер
Юрий Победоносцев
В ролях
Ирина Волкова
Ирина Волкова
Татьяна Невская
Сергей Кусков
Наталья Гвоздикова
Наталья Гвоздикова
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

7.4
Оцените 13 голосов
7.2 IMDb
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Ох уж эта Настя!
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