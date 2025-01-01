Веселая и поучительная история про школьницу Настю Рябинину, которой не интересно жить, как все. Она все время что-то выдумывает и рассказывает.

Из-за этого у Насти постоянно возникают неприятности в отношениях с учительницей, одноклассниками, старшей сестрой…