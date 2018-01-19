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Poster of Three Identical Strangers
7.6
Kinoafisha Films Three Identical Strangers
7.6

Three Identical Strangers

, 2018
Three Identical Strangers
Great Britain / Documentary, Drama, Detective / 18+
Poster of Three Identical Strangers
7.6

Cast

David Kellman
Self
Robert Shafran
Self
Michael Domnitz
Self - Eddie's Friend
Howard Schneider
Self - Newsday 1969-2004
Ellen Cervone
Self - Friend
Alan Luchs
Self - Friend
Hedy Page
Self - David's Aunt
Alice Shafran
Self - Bobby's Stepmother
Elliott Galland
Self - Eddy's Father
Eddy Galland
Self
Director Tim Wardle
Writer Grace Hughes-Hallett, Tim Wardle
Composer Paul Saunderson
Cast and Crew

Film details

Country Great Britain
Runtime 1 hour 36 minutes
Production year 2018
Online premiere 29 September 2018
World premiere 19 January 2018
Release date
30 May 2019 Czechia
30 November 2018 Great Britain
13 June 2019 Hungary
30 November 2018 Ireland 12A
17 January 2019 Israel
16 December 2019 Netherlands
8 February 2019 Spain
29 June 2018 USA
MPAA PG-13
Worldwide Gross $13,448,497
Production RAW
Also known as
Three Identical Strangers, Tre identiske fremmede, Vidas separadas, Bliscy nieznajomi, Drei Dopplegänger, Équation à trois inconnus, Három egyforma idegen, Shlosha Za'rim Zehim, Tre identici sconosciuti, Tre identiska främlingar, Trei străini identici, Tres desconeguts idèntics, Três Estranhos Idênticos, Tres idénticos desconocidos, Tři blízcí neznámí, Trois étrangers identiques, Trys nepazistami broliai, Tvillingexperimentet, Üç Tanidik Yabanci, Три одинаковых незнакомца, Три схожих незнайомці, Трима еднакви непознати, まったく同じ3人の他人, 三個一模一樣的陌生人, 三个一样的陌生人

Film rating

7.6
Rate 14 votes
7.6 IMDb
Listen to the
soundtrack Three Identical Strangers

Quotes

Robert Shafran When I tell people my story, they don't believe it. I guess I wouldn't believe the story if someone else were telling it, but , I'm telling it and it's true, every word of it.
Showtimes Currently, the film is not showing in cinemas, but we can send you a message when this animated film returns to the box office.

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