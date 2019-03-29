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Аньес Варда
Аньес Варда
Agnès Varda
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Аньес Варда
Agnès Varda
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Дата рождения
30 мая 1928
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Близнецы
Дата смерти
29 марта 2019
Карьера
Режиссер, Сценарист
Биография Аньес Варда
Родилась 30 мая 1928 года. Брюссель, Бельгия.
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Фильмография Аньес Варда
Варда глазами Аньес
документальный
2019, Франция
7.0
Лица, деревни
документальный
2017, Франция
7.0
Побережья Аньес
биография, документальный
2008, Франция
8.0
Барахольщик и барахольщица
документальный
2000, Франция
0.0
Сто и одна ночь
комедия
1995, Великобритания / Франция
6.0
Жако из Нант
драма, биография
1991, Франция
7.0
Джейн Б. глазами Аньес В.
документальный
1987, Франция
0.0
Без крыши, вне закона
драма
1985, Франция
7.0
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Памяти бабушки Новой волны Аньес Варда
Елизавета Окулова о постановщице, которая до самого конца жизни продолжала экспериментировать с киноязыком.
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29 марта 2019 18:11
Скончалась режиссёр Аньес Варда
Легендарной французской постановщице было 90 лет.
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29 марта 2019 13:48
Аньес Варда отправила свои фотокопии на собрание номинантов на «Оскар»
Режиссер Аньес Варда, представительница французской новой волны, не смогла посетить традиционный завтрак номинантов на премию «Оскар». Вместо себя она отправила на собрание свои
Написать
7 февраля 2018 03:34
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