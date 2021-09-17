Содержание:

Джек О’Коннелл – Фильмы

- Джек О’Коннелл - «Молокососы»

- Джек О Коннел - «Несломленный»

- Джек О’Коннелл - «Кошка на раскаленной крыше»

Джек О’Коннелл – Личная жизнь

Джек О’Коннелл родился 1 августа 1990 года в Дерби, Англия. Планировал стать футболистом, как и его дед Кен Гаттеридж, профессиональный футболист, но из-за травмы не смог серьезно заниматься спортом. Получил образование в школе Святого Бенедикта и Колледже исполнительских искусств.

Джек О’Коннелл – Фильмы

В 2005 году, когда ему было 15 лет, О Коннел дебютировал в ТВ-драмеди «Врачи», а так же в четырех сериях криминального шоу «Чисто английское убийство», рассказывающего о буднях лондонского полицейского департамента. Через год О Коннел появился на большом экране в драме Шейна Медоуза «Это – Англия». Затем последовала роль Бретта, парня, который травит молодую пару в триллере «Райское озеро». Картина рассказывает о злой шутке, которая перешла в жестокое преследование приехавших отдохнуть на природе горожан и закончилась трагически. После небольшой роли в триллере с Майклом Кейном «Гарри Браун» О’Коннелл вошел в состав уже ставшего известным сериала «Молокососы», но спустя два года актерский состав сменился, и О’Коннелл вернулся в полнометражное кино.

В 2011 году актер сыграл футболиста Бобби в спортивной драме Джеймса Стронга «Юнайтед: Мюнхенская трагедия», а в 2014 году исполнил роль Калисто в картине «300 спартанцев: Расцвет империи». В этом же году О’Коннелла утвердили на роль во второй полнометражный фильм Джоли «Несломленный», посвященный легкоатлету Луи Замперини, который выступал на Олимпиаде 1936 года, а во время войны стал летчиком. Фильм получил три номинации на «Оскар» и собрал в прокате почти 161,5 млн. Долларов. В 2016 году актер сыграл Гэри Хука в картине «71», а в 2017 году появился сразу в двух фильмах – исторической мелодраме Джастина Чадвика «Тюльпанная лихорадка» и телевизионной ленте Скотта Фрэнка «Забытые Богом». В 2018 году актер сыграл главную роль в экранизации классического произведения «Кошка на раскаленной крыше».

Джек О’Коннелл - «Молокососы»

С 2009 по 2013 год Джек О’Коннелл снимался в телевизионной подростковой драме «Молокососы», где ему досталась роль Джеймса Кука - парня с трудной судьбой, который относится ко второму поколению персонажей. Сюжет сериала Брайана Элсли и Джордра Фабера строится на непростых взаимоотношениях школьников с окружиющим их миром. Наркотики, секс, вечеринки, множество искушений и тяжелый переходный возраст сливаются в одну линию для людей, которые стремяться быть независимыми и показать себя. Подростки плюют на общественные устои и делают только то, что хотят сами.

Джек О Коннел - «Несломленный»



Биографическая драма Анджелины Джоли 2014 года, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает историю американского легкоатлета Луи Замперини (Джек О’Коннелл), принявшего участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Примечательно, что он не одержал победу в окончательном забеге, но получил высокое расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Замперини намеревался участвовать и в следующих Олимпийских играх, но началась Вторая мировая война, и спортсмен был вынужден отправиться на фронт. Его самолет потерпел крушение над Тихим океаном, после чего Замперини вместе с двумя сослуживцами провёл 47 дней в дрейфе на плоту, и попал в плен к японцам, где подвергся издевательствам и пыткам.

Джек О’Коннелл - «Кошка на раскаленной крыше»

Драма Бенедикта Эндрюса 2018 года по классической пьесе Теннеси Уильямса, действие которой разворачивается в штате Миссисипи одним жарким вечером. Семейство Поллитт собирается вместе на хлопковой плантации, чтобы отпраздновать юбилей своего патриарха, Большого Папы. Тем временем главный герой Брик Поллит (Джек О’Коннелл), бывший известный игрок в американский футбол, получив травму и уйдя из спорта, топит своё горе в алкоголе и тоже приезжает на праздник. На юбилее всю семью душит невыносимая жара и бесконечная паутина лжи, которую родственники плетут вокруг друг друга.

Джек О’Коннелл – Личная жизнь

На съемочной площадке третьего сезона «Молокососов» Джек О’Коннелл начал отношения с коллегой по сериалу, актрисой Каей Скоделарио. Но пара была слишком юна для свадьбы, и актеры разошлись после года вместе. В конце 2014-го года появились слухи о том, что во время работы над фильмом «Тюльпанная лихорадка» Джек О’Коннелл встречается с бисексуалкой Карой Делевинь, но дело также не дошло до свадьбы.