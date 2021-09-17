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Джек О’Коннелл

Jack O'Connell
Джек О’Коннелл
Джек О’Коннелл Jack O'Connell
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Дата рождения
1 августа 1990
Возраст
31 год
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер
Место рождения
Дерби, Англия, Великобритания
Рост
171 см
Личные связи
Кара Делевинь
Кара Делевинь
Состояли в отношениях Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
были вместе с 2008 по 2009
Биография Джека О’Коннелла

Содержание:
Джек О’Коннелл – Фильмы
  - Джек О’Коннелл - «Молокососы»
  - Джек О Коннел - «Несломленный»
  - Джек О’Коннелл - «Кошка на раскаленной крыше»
Джек О’Коннелл – Личная жизнь

Джек О’Коннелл родился 1 августа 1990 года в Дерби, Англия. Планировал стать футболистом, как и его дед Кен Гаттеридж, профессиональный футболист, но из-за травмы не смог серьезно заниматься спортом. Получил образование в школе Святого Бенедикта и Колледже исполнительских искусств.

Джек О’Коннелл – Фильмы

В 2005 году, когда ему было 15 лет, О Коннел дебютировал в ТВ-драмеди «Врачи», а так же в четырех сериях криминального шоу «Чисто английское убийство», рассказывающего о буднях лондонского полицейского департамента. Через год О Коннел появился на большом экране в драме Шейна Медоуза «Это – Англия». Затем последовала роль Бретта, парня, который травит молодую пару в триллере «Райское озеро». Картина рассказывает о злой шутке, которая перешла в жестокое преследование приехавших отдохнуть на природе горожан и закончилась трагически. После небольшой роли в триллере с Майклом Кейном «Гарри Браун» О’Коннелл вошел в состав уже ставшего известным сериала «Молокососы», но спустя два года актерский состав сменился, и О’Коннелл вернулся в полнометражное кино.

В 2011 году актер сыграл футболиста Бобби в спортивной драме Джеймса Стронга «Юнайтед: Мюнхенская трагедия», а в 2014 году исполнил роль Калисто в картине «300 спартанцев: Расцвет империи». В этом же году О’Коннелла утвердили на роль во второй полнометражный фильм Джоли «Несломленный», посвященный легкоатлету Луи Замперини, который выступал на Олимпиаде 1936 года, а во время войны стал летчиком. Фильм получил три номинации на «Оскар» и собрал в прокате почти 161,5 млн. Долларов. В 2016 году актер сыграл Гэри Хука в картине «71», а в 2017 году появился сразу в двух фильмах – исторической мелодраме Джастина Чадвика «Тюльпанная лихорадка» и телевизионной ленте Скотта Фрэнка «Забытые Богом». В 2018 году актер сыграл главную роль в экранизации классического произведения «Кошка на раскаленной крыше».

Джек О’Коннелл - «Молокососы»

С 2009 по 2013 год Джек О’Коннелл снимался в телевизионной подростковой драме «Молокососы», где ему досталась роль Джеймса Кука - парня с трудной судьбой, который относится ко второму поколению персонажей. Сюжет сериала Брайана Элсли и Джордра Фабера строится на непростых взаимоотношениях школьников с окружиющим их миром. Наркотики, секс, вечеринки, множество искушений и тяжелый переходный возраст сливаются в одну линию для людей, которые стремяться быть независимыми и показать себя. Подростки плюют на общественные устои и делают только то, что хотят сами.

Джек О Коннел - «Несломленный»
 

Биографическая драма Анджелины Джоли 2014 года, основанная на реальных событиях. Фильм рассказывает историю американского легкоатлета Луи Замперини (Джек О’Коннелл), принявшего участие в Олимпийских играх 1936 года в Берлине. Примечательно, что он не одержал победу в окончательном забеге, но получил высокое расположение Гитлера, который пригласил его к себе в ложу. Замперини намеревался участвовать и в следующих Олимпийских играх, но началась Вторая мировая война, и спортсмен был вынужден отправиться на фронт. Его самолет потерпел крушение над Тихим океаном, после чего Замперини вместе с двумя сослуживцами провёл 47 дней в дрейфе на плоту, и попал в плен к японцам, где подвергся издевательствам и пыткам.

Джек О’Коннелл - «Кошка на раскаленной крыше»

Драма Бенедикта Эндрюса 2018 года по классической пьесе Теннеси Уильямса, действие которой разворачивается в штате Миссисипи одним жарким вечером. Семейство Поллитт собирается вместе на хлопковой плантации, чтобы отпраздновать юбилей своего патриарха, Большого Папы. Тем временем главный герой Брик Поллит (Джек О’Коннелл), бывший известный игрок в американский футбол, получив травму и уйдя из спорта, топит своё горе в алкоголе и тоже приезжает на праздник. На юбилее всю семью душит невыносимая жара и бесконечная паутина лжи, которую родственники плетут вокруг друг друга.

Джек О’Коннелл – Личная жизнь

На съемочной площадке третьего сезона «Молокососов» Джек О’Коннелл начал отношения с коллегой по сериалу, актрисой Каей Скоделарио. Но пара была слишком юна для свадьбы, и актеры разошлись после года вместе. В конце 2014-го года появились слухи о том, что во время работы над фильмом «Тюльпанная лихорадка» Джек О’Коннелл встречается с бисексуалкой Карой Делевинь, но дело также не дошло до свадьбы.

Интересные факты о Джеке О’Коннелле
  • Все школьные сцены сериала «Молокососы» сняты в Академии Джона Кобота.
  • О’Коннел стремился стать профессиональным футболистом и играл как нападающий в Альвастон Рейнджерс, а затем был приглашен в Дерби Каунти, но серия травм оборвала его карьеру.
  • 15-летний О’Коннол считался недостаточно юным, чтобы сыграть главного героя картины «Это — Англия». Это побудило режиссера Шэйна Медоуза написать дополнительную роль воинственного Пьюки специально для него.
  • Судимость по делам несовершеннолетних первоначально мешала Джеку участвовать в голливудских постановках, поскольку он не мог получить американскую визу.
Фильмография Джека О’Коннелла
Love Is A Gun
криминал, драма 2020, США
0.0
Маленькая рыбка
Маленькая рыбка
драма, мелодрама, фантастика 2020, Канада
6.0
Опасная роль Джин Сиберг
Опасная роль Джин Сиберг
драма, триллер 2019, США / Великобритания
6.0
Колыбель
драма, триллер, комедия 2019, США
0.0
Страна джунглей
Страна джунглей
драма, спорт 2018, Великобритания / США
6.0
Кошка на раскалённой крыше
Кошка на раскалённой крыше
спектакль 2017, Великобритания
6.0
Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом
Мозг Гиммлера зовется Гейдрихом
военный, биография, боевик 2017, Франция
7.0
Тюльпанная лихорадка
Тюльпанная лихорадка
исторический, мелодрама 2016, Великобритания / США
7.0
Все фильмы
Фотографии Джека О’Коннелла Все фотографии
Джек О’Коннелл и Джордж Клуни Джек О’Коннелл и Сиенна Миллер Джек О’Коннелл Джек О’Коннелл и Анджелина Джоли
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Три актрисы присоединились к Эмме Коррин в предстоящей экранизации «Любовника леди Чаттерлей» Также в фильме сыграет Джек О'Коннелл. 
Написать
17 сентября 2021 13:28
Джек О’Коннелл сыграет с Эммой Коррин в новой экранизации «Любовника леди Чаттерлей» Третьим участником экранного любовного треугольника станет актер Мэттью Дакетт.
Написать
19 августа 2021 13:15
Появились первые кадры из драматического сериала «Северные воды» с Колином Фарреллом и Джеком О’Коннелом Работа над шоу началась еще в 2016 году.
Написать
22 июня 2021 16:57
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Связи
Кара Делевинь
Кара Делевинь Cara Delevingne
Состояли в отношениях Кая Скоделарио
Кая Скоделарио Kaya Scodelario
были вместе с 2008 по 2009
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