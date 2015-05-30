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Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
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Ан, 2015

2015 / Германия / Франция / Япония
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11 голосов
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О фильме

Сэнтаро управляет маленьким кафе в Токио, где сам выпекает японские пирожные дораяки. Жизнь его не представляет из себя ничего особенного, как впрочем и его пирожные. Однажды к нему в кафе приходит пожилая женщина по имени Токуэ, которая увидела объявление о наборе персонала, и предлагает готовить по ее рецепту. Сэнтаро принимает ее на работу без особых ожиданий, но сам того не замечая заражается от Токуэ любовью к работе, а само кафе вместе с тем становится все популярнее. Вакана, ученица средней школы, которая часто приходит в это кафе, заводит очень теплые дружеские отношения с Токуэ. К сожалению, в какой-то момент неприятные слухи о женщине вынуждают её покинуть кафе, после чего ни Сэнтаро, ни Вакана ее больше не видят. Разумеется, оба приходят к единственному верному решению — вместе отправиться на поиски дорогого друга. Чем же закончатся их приключения?

7.4 Оцените
11 голосов
Продолжительность 1 час 53 минуты
Год выпуска 2015
Премьера в мире 30 мая 2015
Возраст 18+
Режиссер
Наоми Кавасе
Наоми Кавасе
В ролях
Кирин Кики
Кирин Кики
Масатоси Нагасэ
Кьяра Утида
Мики Мидзуно
Тайга Накано
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ан 2 постера
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