Сэнтаро управляет маленьким кафе в Токио, где сам выпекает японские пирожные дораяки. Жизнь его не представляет из себя ничего особенного, как впрочем и его пирожные. Однажды к нему в кафе приходит пожилая женщина по имени Токуэ, которая увидела объявление о наборе персонала, и предлагает готовить по ее рецепту. Сэнтаро принимает ее на работу без особых ожиданий, но сам того не замечая заражается от Токуэ любовью к работе, а само кафе вместе с тем становится все популярнее. Вакана, ученица средней школы, которая часто приходит в это кафе, заводит очень теплые дружеские отношения с Токуэ. К сожалению, в какой-то момент неприятные слухи о женщине вынуждают её покинуть кафе, после чего ни Сэнтаро, ни Вакана ее больше не видят. Разумеется, оба приходят к единственному верному решению — вместе отправиться на поиски дорогого друга. Чем же закончатся их приключения?