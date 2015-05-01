Ветрянка, 2015

Короткометражный фильм Фульвио Ризуело посвящен небольшому, но яркому эпизоду из жизни самой обыкновенной итальянской семьи. Известно, что если человек переболеет ветрянкой в детстве, то в дальнейшем ему не грозят никакие опасные последствия. Однако если заболевание подхватит взрослый, это может обернуться для его здоровья серьезными неприятностями. Узнав об этом, мама понимает, что ее сын Карло может оказаться в группе риска: время летит, мальчик растет, вот только ветрянкой он до сих пор не переболел. Тогда женщине приходит в голову идея - найти какой-нибудь искусственный способ заразить сына и тем самым заставить его переболеть ветрянкой. Но что по поводу всей этой безумной затеи думает отец семейства?