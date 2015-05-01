Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Пес-самурай и город кошек" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Ветрянка Ветрянка
Киноафиша Фильмы Ветрянка
Varicella

Ветрянка, 2015

2015 / Норвегия
6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

Короткометражный фильм Фульвио Ризуело посвящен небольшому, но яркому эпизоду из жизни самой обыкновенной итальянской семьи. Известно, что если человек переболеет ветрянкой в детстве, то в дальнейшем ему не грозят никакие опасные последствия. Однако если заболевание подхватит взрослый, это может обернуться для его здоровья серьезными неприятностями. Узнав об этом, мама понимает, что ее сын Карло может оказаться в группе риска: время летит, мальчик растет, вот только ветрянкой он до сих пор не переболел. Тогда женщине приходит в голову идея - найти какой-нибудь искусственный способ заразить сына и тем самым заставить его переболеть ветрянкой. Но что по поводу всей этой безумной затеи думает отец семейства?

  • Длительность короткометражного фильма “Ветрянка” составляет 14 минут.
  • Фульвио Ризуело выступил не только режиссером короткометражной картины, но и написал для нее сценарий. 
  • Актер Эдуардо Пеше, исполнивший в короткометражке роль отца, в 2019 году сыграл главную роль в другой картине Фульвио Ризуело - полнометражной комедии “Невезучие, или кто украл бульдожку?” Персонаж Эдоардо Пеше - гротескный ветеринар-самозванец Орацио по прозвищу доктор Мопси.

В детстве ветрянка не играет особой роли. Но взрослому она опасна. Узнав об этом, мама начинает переживать на своего сына Карло, который ещё не переболел. Он быстро растет, нужно что-то делать. Ей нужен способ заставить его переболеть. Но вот согласен ли папа?

6.4 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 25 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 1 мая 2015
Возраст 6+
Режиссер
Виктор Косаковский
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ветрянка 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
12 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Неувольняемый
Неувольняемый
2022, Франция, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Молох
Молох
2022, Нидерланды, ужасы
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Кукла. Последнее проклятье
Кукла. Последнее проклятье
2021, Мексика, ужасы
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Эскортницы
Эскортницы
2021, Польша, драма
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Related video
Дошло до суда: звезда «Универа» ответил на обвинения экс-супруги
«Заменил дочери отца»: 68-летняя Успенская заговорила о близком человеке
Известный музыкант огорошил признанием: вот что осталось за кадром шоу «Голос»
Этот тест определит, сколько раз в вашей жизни будет большая любовь
Киркоров ответил на многочисленные оскорбления: трех слов хватило
Не просто так: россиянам раскрыли глаза на произошедшее в день памяти Фриске
«Я не выдержал»: подробности жизни с Бабкиной раскрыл гражданский муж
Все знали, но молчали: названа причина разрыва Варнавы с известным режиссером
Спустя год после развода: Ивлеева раскрыла все карты
«Все продумано»: Анна Асти ошеломила признанием
«Было ожидаемо»: внебрачный сын Абдулова выступил с заявлением
Эти 3 знака Зодиака обречены на нищую старость
Приложение киноафиши