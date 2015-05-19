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Ингрид Бергман: В ее собственных словах Ингрид Бергман: В ее собственных словах
Киноафиша Фильмы Ингрид Бергман: В ее собственных словах
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Ингрид Бергман: В ее собственных словах, 2015

2015 / Швеция
7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

В 2011 году режиссер Стиг Бьëркман встречает Изабеллу Росселлини, дочь Ингрид Бергман, которая предлагает ему «снять фильм о Маме». С помощью Изабеллы Стиг сможет представить историю Ингрид, рассказанную ее собственными словами с ее собственными образами.

У Ингрид Бергман было семь номинаций на премию Оскара, и три награды. Она признана одной из самых талантливых актрис золотого века голливудского кинематографа. Ее игра в таких фильмах, как «Касабланка» (1942), «Газовый свет» (1944) и «Осенняя соната» (1978) навсегда отметила историю мирового кино.

Фильм, основанный на личных архивах семьи и интервью детей Ингрид, предлагает вниманию зрителей уникальный портрет великой актрисы с удивительной судьбой. История о том, как юная шведка стала одной из самых знаменитых американской актрис и звездой мирового кинематографа.

7.4 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 1 час 54 минуты
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 3 июля 2022
Премьера в мире 19 мая 2015
Возраст 16+
Режиссер
Стиг Бьеркман
Стиг Бьеркман
В ролях
Пиа Линдстрем
Роберто Росселлини
Роберто Росселлини
Изабелла Росселлини
Изабелла Росселлини
Лив Ульман
Лив Ульман
Сигурни Уивер
Сигурни Уивер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Ингрид Бергман: В ее собственных словах 2 постера
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