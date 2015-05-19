Ингрид Бергман: В ее собственных словах, 2015

В 2011 году режиссер Стиг Бьëркман встречает Изабеллу Росселлини, дочь Ингрид Бергман, которая предлагает ему «снять фильм о Маме». С помощью Изабеллы Стиг сможет представить историю Ингрид, рассказанную ее собственными словами с ее собственными образами.



У Ингрид Бергман было семь номинаций на премию Оскара, и три награды. Она признана одной из самых талантливых актрис золотого века голливудского кинематографа. Ее игра в таких фильмах, как «Касабланка» (1942), «Газовый свет» (1944) и «Осенняя соната» (1978) навсегда отметила историю мирового кино.



Фильм, основанный на личных архивах семьи и интервью детей Ингрид, предлагает вниманию зрителей уникальный портрет великой актрисы с удивительной судьбой. История о том, как юная шведка стала одной из самых знаменитых американской актрис и звездой мирового кинематографа.