Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Сокровище
Постер фильма Сокровище
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Киноафиша Фильмы Сокровище

Сокровище

Comoara 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Действие происходит в Бухаресте. Кости, молодой и счастливый отец семейства, любит по вечерам читать своему шестилетнему сыну приключения Робин Гуда. Однажды сосед по секрету рассказывает ему, что в саду его бабушки и дедушки зарыт клад. И если Кости согласится взять напрокат металлоискатель и пойти с ним на поиски сокровища, то сосед поделится с ним найденным. На место недоверию и сомнениям приходит азарт, и Кости в итоге соглашается несмотря на всевозможные препятствия
Страна Румыния / Франция
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2015
Премьера онлайн 8 января 2016
Премьера в мире 2 июня 2015
Дата выхода
21 апреля 2016 Бразилия
6 октября 2016 Германия
16 декабря 2016 Испания
3 декабря 2015 Сербия
10 февраля 2016 Франция
Бюджет €900 000
Сборы в мире $82 392
Производство 42 Km Film, Arte France Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Comoara, El tesoro, The Treasure, Poklad, A kincs, Blago, Der Schatz, Hazine, Il Tesoro, Le trésor, O Tesouro, Skarb, Tesouro, Zaklad, Ο θησαυρός, Сокровище, トレジャー　オトナタチの贈り物。, 宝藏, 搵家寶
В ролях
Тома Кузин
Adrian Purcarescu
Corneliu Cozmei
Раду Банзару
Раду Банзару
Дэн Чириак
Iulia Ciochina
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Сокровище
Смерть господина Лазареску 8.0
Смерть господина Лазареску (2005)
Дорога в Эдем 6.9
Дорога в Эдем (2020)
Свистуны 6.0
Свистуны (2019)
Не прикасайся 5.8
Не прикасайся (2018)
Выпускной 7.3
Выпускной (2016)
Сьераневада 7.3
Сьераневада (2016)
Собаки 7.1
Собаки (2016)
Сказки Золотого века 7.9
Сказки Золотого века (2009)
Полицейский, имя прилагательное 7.4
Полицейский, имя прилагательное (2009)
К востоку от Бухареста 7.1
К востоку от Бухареста (2006)

Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Рыбка унывака. Подводное приключение
Рыбка унывака. Подводное приключение
2025, Австралия / США, приключения, анимация, комедия
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Этот сериал негласно называют лучшим детективом 2024 года, а вы, скорее всего, его пропустили: финал в стиле Агаты Кристи сразит наповал
Его любили в первых сезонах, а потом устали: самый раздражающий персонаж «Сватов» — не Женька, не Валя и не Будько
Создатели «Фоллаута» раскрыли первые детали 3-го сезона: курс на новые локации и героев (осторожно, спойлеры)
Гомер в гробу перевернулся: вопиющие ошибки не помешали «Трое» заработать $500 млн — но историки умываются слезами
Главный конкурент «Далекого города» выйдет со дня на день: ожидания высоки — в кадре звезды «Великолепного века» и «Зимородка»
«Давно бы выгнали»: зрители ополчились против персонажа «Первого отдела» — он убил всю реалистичность сериала
Обожаю медицинские сериалы – и российская новинка с оценкой 7.1 не разочаровала: фанаты «Склифа» и «Скорой помощи» оценят
25 лет спустя я нашел грубый ляп в «Убойной силе»: сценаристы перепутали Чечню и США
10 старых комедий из СССР, которые по-прежнему смешнее всего, что снимают сегодня
Ошибка «Игры престолов», которую фанаты так и не простили (и это не 8 сезон): самую мощную сцену превратили в проходной эпизод
Этот тест покажет вашу главную слабость: выберите 1 фото и мы назовем ее со 100% точностью
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше