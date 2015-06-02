Действие происходит в Бухаресте. Кости, молодой и счастливый отец семейства, любит по вечерам читать своему шестилетнему сыну приключения Робин Гуда. Однажды сосед по секрету рассказывает ему, что в саду его бабушки и дедушки зарыт клад. И если Кости согласится взять напрокат металлоискатель и пойти с ним на поиски сокровища, то сосед поделится с ним найденным. На место недоверию и сомнениям приходит азарт, и Кости в итоге соглашается несмотря на всевозможные препятствия
СтранаРумыния / Франция
Продолжительность1 час 30 минут
Год выпуска2015
Премьера онлайн8 января 2016
Премьера в мире2 июня 2015
Дата выхода
21 апреля 2016
Бразилия
6 октября 2016
Германия
16 декабря 2016
Испания
3 декабря 2015
Сербия
10 февраля 2016
Франция
Бюджет€900 000
Сборы в мире$82 392
Производство42 Km Film, Arte France Cinéma, Centre national du cinéma et de l'image animée (CNC)
Другие названия
Comoara, El tesoro, The Treasure, Poklad, A kincs, Blago, Der Schatz, Hazine, Il Tesoro, Le trésor, O Tesouro, Skarb, Tesouro, Zaklad, Ο θησαυρός, Сокровище, トレジャー オトナタチの贈り物。, 宝藏, 搵家寶