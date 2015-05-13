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Hayored Lema'ala

Раздумье, 2015

2015 / Израиль
7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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О фильме

Хайфа. Ури спускается с горы Кармель, чтобы навсегда уплыть по морю от всех тех вещей, которые он так любит ненавидеть. Он хочет уйти от призыва в резервистские части, что грозит ему тюремным заключением. Разрывая связи, Ури тем самым ставит под вопрос свою принадлежность к собственной стране.

Моше — дряхлый человек, который поднимается в гору после обычного рабочего дня. Станет ли этот день для него последним? Суждено ли этим двум встретиться, или они пройдут мимо друг друга? В этой экзистенциальной комедии на фоне портового средиземноморского города гора Кармель с ее бесконечными лестницами играет одну из главных ролей, ибо она вершит судьбы.

7.3 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 13 мая 2015
Возраст 18+
Режиссер
Элад Кейдан
В ролях
Итай Тиран
Ури Клауцнер
Михаэла Эшет
Охад Шахар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Раздумье 2 постера
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