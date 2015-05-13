Раздумье, 2015

Хайфа. Ури спускается с горы Кармель, чтобы навсегда уплыть по морю от всех тех вещей, которые он так любит ненавидеть. Он хочет уйти от призыва в резервистские части, что грозит ему тюремным заключением. Разрывая связи, Ури тем самым ставит под вопрос свою принадлежность к собственной стране.



Моше — дряхлый человек, который поднимается в гору после обычного рабочего дня. Станет ли этот день для него последним? Суждено ли этим двум встретиться, или они пройдут мимо друг друга? В этой экзистенциальной комедии на фоне портового средиземноморского города гора Кармель с ее бесконечными лестницами играет одну из главных ролей, ибо она вершит судьбы.