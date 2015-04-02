Меню
Дата публикации: 11 марта 2012
На дороге – После смерти отца начинающий нью-йоркский писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Марилу. Они мгновенно становятся неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру, людям и самим себе.
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Джек Керуак - вот и привет. Всем идти, просветите себя, в средне -американском - прозаическом контексте...)
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 04/10/2012 - 21:51:31):

да, я пока не ходил, но понимаю примерно, в какую сторону будет "тащить". Закинусь ка я до fильма, кетановом)), так я точно буду внутри..
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
PiroJok 2 апреля 2015, 12:51
Не пойму, его отнесли к категории другое кино, не для широкого проката? Показывают в 4-х кинотеатрах всего, ну что за люди?!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
Цитата (peacefrog, 05/10/2012 - 21:32:33):

Полностью согласен. Придумали закон и исполняют его расставляя рейтинги, полные ...и и коррупционнеры. Очередной удар по авторскому и честному кино. В том числе Российскому....
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
забавно, нельзя писать слово ...и)))
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Оценка
читайте КЕРУАКА для начала, потом рассуждайте. один из самых честных прозаиков на мой взгляд. даже Буковский его не посмел чморить, хотя бухал с Дином(Нилом) и считал что Керуак его подставил в книге. а полностью передать это в кино врядли возможно.
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Ничего кромсе скучной тягомотины не увидел.

В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.

Уж никак не роад-муви, не "Мечтатели" и т.п. Ожидал большего от фильма.



А Кирстен Данст как всегда хороша.



и всеже 3/10
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
Viking_M 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (AVVA, 25/10/2012 - 21:44:27):А вообще, похоже, что фильм, что книжка - как чей-то фотоальбом, сидишь, разглядываешь чью-то жизнь - без скорости, без какой-то главной идеи, объединившей фотки, без выводов, без акцентов

у МЕНЯ АНАЛОГИЧНОЕ МНЕНИЕ!✊
2 апреля 2015, 12:51 Ответить
