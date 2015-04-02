На дороге
– После смерти отца начинающий нью-йоркский писатель Сэл Парадайз знакомится с молодым и очаровательным Дином Мориарти, только что вышедшим из тюрьмы и женатым на соблазнительной красотке Марилу. Они мгновенно становятся неразлучными друзьями. Стремясь к свободе, Сэл, Дин и Марилу порывают с условностями жизни и отправляются в путешествие навстречу миру, людям и самим себе.
да, я пока не ходил, но понимаю примерно, в какую сторону будет "тащить". Закинусь ка я до fильма, кетановом)), так я точно буду внутри..
Полностью согласен. Придумали закон и исполняют его расставляя рейтинги, полные ...и и коррупционнеры. Очередной удар по авторскому и честному кино. В том числе Российскому....
В фильме нет динамики, нет завязки кульминации развязки. Просто некое повествование.
Уж никак не роад-муви, не "Мечтатели" и т.п. Ожидал большего от фильма.
А Кирстен Данст как всегда хороша.
и всеже 3/10
у МЕНЯ АНАЛОГИЧНОЕ МНЕНИЕ!✊
