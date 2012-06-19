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Прощай, Берта, или Похороны бабушки
Adieu Berthe - L'enterrement de mémé
Прощай, Берта, или Похороны бабушки, 2012
2012 / Франция
Трейлер
6.0
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Рейтинг IMDb: 6
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Жанр:
комедия
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О фильме
Бабушка мертва. Берты больше нет. Арман уже «немного» забыл свою бабушку. Ее похоронили или кремировали? Кто была Берта?
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6.0
Оцените
10
голосов
Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность
1 час 40 минут
Год выпуска
2012
Премьера в мире
19 июня 2012
Режиссер
Брюно Подалидес
В ролях
Дени Подалидес
Валери Лемерсье
Изабель Канделье
Катрин Ижель
Мишель Вюйермоз
Все актеры и съемочная группа
1 постер
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