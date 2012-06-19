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Прощай, Берта, или Похороны бабушки Прощай, Берта, или Похороны бабушки
Киноафиша Фильмы Прощай, Берта, или Похороны бабушки
Adieu Berthe - L'enterrement de mémé

Прощай, Берта, или Похороны бабушки, 2012

2012 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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О фильме
Бабушка мертва. Берты больше нет. Арман уже «немного» забыл свою бабушку. Ее похоронили или кремировали? Кто была Берта?
6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 1 час 40 минут
Год выпуска 2012
Премьера в мире 19 июня 2012
Режиссер
Брюно Подалидес
В ролях
Дени Подалидес
Дени Подалидес
Валери Лемерсье
Валери Лемерсье
Изабель Канделье
Изабель Канделье
Катрин Ижель
Мишель Вюйермоз
Мишель Вюйермоз
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Прощай, Берта, или Похороны бабушки 1 постер
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