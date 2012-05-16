Действие фильма разворачивается в трущобах Буэнос-Айреса. Два католических священника Хулиан и Николас помогают местным жителям. Хулиан использует свои связи в мире политики, чтобы добиться строительства больницы. К нему присоединяется Николас, ставший свидетелем бойни, учиненной военизированными формированиями в джунглях. Тем временем в трущобах разгорается война между конкурирующими наркокартелями. И когда власти замораживают строительство больницы, это становится последней каплей.
|16 мая 2012
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