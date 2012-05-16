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Постер фильма Белый слон
6.5
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6.5

Белый слон

, 2012
Elefante blanco
Аргентина, Испания / приключения, драма / 18+
Постер фильма Белый слон
6.5

О фильме

Действие фильма разворачивается в трущобах Буэнос-Айреса. Два католических священника Хулиан и Николас помогают местным жителям. Хулиан использует свои связи в мире политики, чтобы добиться строительства больницы. К нему присоединяется Николас, ставший свидетелем бойни, учиненной военизированными формированиями в джунглях. Тем временем в трущобах разгорается война между конкурирующими наркокартелями. И когда власти замораживают строительство больницы, это становится последней каплей.

В ролях

Рикардо Дарин
Рикардо Дарин
Julián
Жереми Ренье
Жереми Ренье
Nicolás
Мартина Гусман
Luciana
Мигель Арансибия
Diego Baretta
Federico Barga
Monito
Walter Jakob
Lisandro
Mauricio Minetti
Cruz
Raul Ramos
Obispo
Pablo Gatti
Sandoval
Tatiana Giménez
Tati
Сюзана Варела
Carmelita
Режиссер Пабло Траперо
Сценарист Алехандро Фадель, Мартин Мореги, Сантьяго Митре, Пабло Траперо
Композитор Майкл Найман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Аргентина / Испания
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 26 апреля 2013
Премьера в мире 16 мая 2012
Дата выхода
16 мая 2012 Аргентина 16
2 ноября 2012 Бразилия 16
26 апреля 2013 Великобритания
29 мая 2014 Греция Κ-15
13 июля 2012 Испания
11 апреля 2013 Нидерланды
29 марта 2013 США NR
20 февраля 2013 Франция
Сборы в мире $4 387 907
Производство Morena Films, Matanza Cine, Patagonik Film Group
Другие названия
Elefante blanco, White Elephant, Beli slon, Biały słoń, Die verborgene Stadt, Elefante Branco, Villa, Λευκός ελέφαντας, Белия слон, Белый слон, ホワイト・エレファント, 白象：無法之城, Eléphant blanc, 白象：无法之城, Eléphant blanc : où est Dieu dans les bidonvilles ?

Рейтинг фильма

6.5
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb
Обновлено 13 июня 2024

Отзывы о фильме

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