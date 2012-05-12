Это история о двух мальчиках 14 лет, Эллисе и Некбоуне, которые случайно встречают во время одной из своих прогулок человека, прячущегося на острове посреди Миссисипи. Его зовут Мад: выбитый зуб, татуировка змеи на руке, пистолет и «счастливая» рубашка. А еще Мад верит в любовь — это как раз то, что нужно Эллису, чтобы забыть о напряженной обстановке в семье. Вскоре они начинают вместе чинить лодку, на которой Мад планирует покинуть остров. Однако мальчики не в состоянии понять, где правда, а где ложь в словах Мада. Действительно ли он убил человека и теперь его преследует правосудие и охотники за вознаграждением? И кто эта таинственная девушка, прибывшая в их маленький городок в штате Арканзас?