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Мад Мад
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Mud

Мад, 2012

2012 / США
7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
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О фильме

Это история о двух мальчиках 14 лет, Эллисе и Некбоуне, которые случайно встречают во время одной из своих прогулок человека, прячущегося на острове посреди Миссисипи. Его зовут Мад: выбитый зуб, татуировка змеи на руке, пистолет и «счастливая» рубашка. А еще Мад верит в любовь — это как раз то, что нужно Эллису, чтобы забыть о напряженной обстановке в семье. Вскоре они начинают вместе чинить лодку, на которой Мад планирует покинуть остров. Однако мальчики не в состоянии понять, где правда, а где ложь в словах Мада. Действительно ли он убил человека и теперь его преследует правосудие и охотники за вознаграждением? И кто эта таинственная девушка, прибывшая в их маленький городок в штате Арканзас?

7.8 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 11 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 26 мая 2012
Премьера в мире 12 мая 2012
Возраст 16+
Режиссер
Джефф Николс
Джефф Николс
В ролях
Мэттью МакКонахи
Мэттью МакКонахи
Тай Шеридан
Тай Шеридан
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Сара Полсон
Сара Полсон
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Мад 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Toporock 2 апреля 2015, 12:51
Цитата (fanbunga, 29/07/2013 - 07:36:46):
Нет тут Малика. Но в целом очень даже ничего. На Марка Твена больше похоже. Макконахи молодец в этом году,… Читать дальше…
fanbunga 2 апреля 2015, 12:51
Блиин, здесь больше Малика, чем в Древе жизни. И жизни больше...
Опять американский Юг, и опять лучший фильм в году, во всяком случае, пока что,… Читать дальше…
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Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
Режиссер «Мада» и «Укрытия» Джефф Николс снимет научно-фантастический фильм для студии Paramount Он также поставит спин-офф «Тихого места».
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10 июня 2021 10:12
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