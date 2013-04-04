Соседи Бога
– Главные герои живут в городе Бат-Ям, недалеко от Яффы. Они молоды, полны сил и исповедуют хасидизм, стремясь привить его всем вокруг, причем делают это насильно и агрессивно, считая, что столь благородная цель оправдывает любые средства. Соседи уважают их и одновременно боятся. Однажды тут появляется девушка Мири, не знакомая с их строгими порядками и не готовая им следовать. Ави — лидер религиозной группировки — влюбляется в нее и оказывается перед выбором: либо любовь к этой независимой девушке, либо преданность своей «банде» и ее жесткому кодексу.
