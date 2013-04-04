Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Закрыть трейлер
Закрыть трейлер
Соседи Бога - трейлер
Киноафиша Трейлеры Соседи Бога. Трейлер

Соседи Бога. Трейлер

🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Дата публикации: 4 апреля 2013
Соседи Бога – Главные герои живут в городе Бат-Ям, недалеко от Яффы. Они молоды, полны сил и исповедуют хасидизм, стремясь привить его всем вокруг, причем делают это насильно и агрессивно, считая, что столь благородная цель оправдывает любые средства. Соседи уважают их и одновременно боятся. Однажды тут появляется девушка Мири, не знакомая с их строгими порядками и не готовая им следовать. Ави — лидер религиозной группировки — влюбляется в нее и оказывается перед выбором: либо любовь к этой независимой девушке, либо преданность своей «банде» и ее жесткому кодексу.
Комментарии Обсудить в чате
Написать отзыв
Оставлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи Войти как пользователь Авторизовываясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайта

Авторизация по e-mail

6.8 Соседи Бога
Соседи Бога драма, 2012, Израиль
Три богатыря и свет клином - тизер 00:40
Три богатыря и свет клином  тизер
Простоквашино - трейлер 01:44
Простоквашино  трейлер
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке - trailer 01:43
Проклятие Золушки: Кровь на туфельке  trailer
(Не)искусственный интеллект - трейлер 01:00
(Не)искусственный интеллект  трейлер
Сказки тёмного леса. Ворожея - трейлер 01:00
Сказки тёмного леса. Ворожея  трейлер
Литвяк - тизер 01:08
Литвяк  тизер
Авиатор - трейлер 02:36
Авиатор  трейлер
Семейное счастье - трейлер 01:42
Семейное счастье  трейлер
Семейный призрак - трейлер 02:23
Семейный призрак  трейлер
Горыныч - трейлер 02:43
Горыныч  трейлер
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше