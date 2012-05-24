Хуан живет с семьей в тихой мексиканской деревушке, наслаждаясь изолированностью от шума большого города. Однако вскоре этим двум столь разным мирам, городу и деревне, предстоит столкнуться, обнажив в конфликте многочисленные и непреодолимые противоречия…
ПроизводствоNo Dream Cinema, Mantarraya Producciones, Le Pacte
Другие названия
Post Tenebras Lux, Light After Darkness, Felhők felett, Karanlıktan Aydınlığa, Lys efter mørke, Or le'ahar ha'hasheha, Posle mraka svetlost, Φως μετά το σκοτάδι, После мрака свет, 闇のあとの光, La luz después de la oscuridad, 어둠 뒤에 빛이 있으라, Después de las tinieblas la luz