Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Долина улыбок» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма После мрака свет
6.8
После мрака свет - Трейлер
Киноафиша Фильмы После мрака свет
6.8

После мрака свет

, 2012
Post Tenebras Lux
Мексика, Франция, Нидерланды, Германия / драма / 18+
Трейлеры
Постер фильма После мрака свет
6.8
После мрака свет - Трейлер
После мрака свет  Трейлер

О фильме

Хуан живет с семьей в тихой мексиканской деревушке, наслаждаясь изолированностью от шума большого города. Однако вскоре этим двум столь разным мирам, городу и деревне, предстоит столкнуться, обнажив в конфликте многочисленные и непреодолимые противоречия…

В ролях

Адольфо Хименес Кастро
Husband
Наталиа Асеведо
Wife
Виллебальдо Торрес
El Siete
Рут Рейгадас
Son
Рут Рейгадас
Son
Элеасар Рейгадас
daughter
Элеасар Рейгадас
daughter
Mitsy Ferrand
Sleeping woman
Mitsy Ferrand
Sleeping woman
Joakim Chardonnens
Sleeping man
Joakim Chardonnens
Sleeping man
Ander Vérez
The child
Режиссер Карлос Рейгадас
Сценарист Карлос Рейгадас
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
Продолжительность 2 часа 0 минут
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 24 октября 2012
Премьера в мире 24 мая 2012
Дата выхода
22 ноября 2012 Россия KinoClub 18+
22 ноября 2012 Беларусь
6 марта 2014 Греция
18 июля 2013 Дания
22 ноября 2012 Казахстан
22 ноября 2012 Мексика
1 мая 2013 США
17 октября 2013 Словакия
22 ноября 2012 Украина
8 мая 2013 Франция
Сборы в мире $124 279
Производство No Dream Cinema, Mantarraya Producciones, Le Pacte
Другие названия
Post Tenebras Lux, Light After Darkness, Felhők felett, Karanlıktan Aydınlığa, Lys efter mørke, Or le'ahar ha'hasheha, Posle mraka svetlost, Φως μετά το σκοτάδι, После мрака свет, 闇のあとの光, La luz después de la oscuridad, 어둠 뒤에 빛이 있으라, Después de las tinieblas la luz

Рейтинг фильма

6.8
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Трейлеры фильма

Все трейлеры
После мрака свет - Трейлер
После мрака свет Трейлер
После мрака свет - Тизер 2
После мрака свет Тизер 2
Все трейлеры Все главные трейлеры на нашем канале

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Фильмы похожие на После мрака свет

Безмолвный свет
Безмолвный свет драма
2007, Мексика / Франция / Нидерланды / Германия
6.0
Наше время
Наше время драма
2018, Германия / Дания / Мексика / Франция / Швеция
6.0
Революция, я люблю тебя!
Революция, я люблю тебя! военный, драма
2010, Мексика
5.0
Битва на небесах
Битва на небесах драма, мелодрама, эротика
2005, Мексика / Бельгия / Франция / Германия
5.0
Хауха
Хауха драма
2014, Аргентина / Дания / Франция / Мексика / США / Германия / Бразилия / Нидерланды
6.0
Эли
Эли криминал, драма
2013, Мексика
6.0
Евразиец
Евразиец драма
2010, Франция / Россия / Литва
6.0
Озеро
Озеро драма
2008, Франция
5.0
Дом
Дом драма
1997, Франция / Португалия / Литва
7.0
Майкл
Майкл
2026, США, биография, драма, музыка, исторический
История игрушек 5
История игрушек 5
2026, США, приключения, анимация, комедия, фэнтези, семейный, драма
Холоп 3
Холоп 3
2026, Россия, комедия, приключения
Закулисье реальности
Закулисье реальности
2026, США, ужасы, фантастика
Дед Фомич
Дед Фомич
2026, Россия, комедия
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
Три богатыря. Ни дня без подвига 3
2026, Россия, анимация
Папа, купи пёсика
Папа, купи пёсика
2026, Россия, анимация, семейный
Обсессия
Обсессия
2025, США, ужасы
Распаковка
Распаковка
2026, Россия, комедия
Касса невест
Касса невест
2026, Россия, мелодрама, комедия
Убить Билла: Кровавое дело целиком
Убить Билла: Кровавое дело целиком
2006, США, боевик, криминал, триллер
Очень страшное кино 6
Очень страшное кино 6
2026, США, комедия, ужасы
Кетчуп и майонез больше не смешиваю: беру йогурт и за минуту делаю шикарный соус для шашлыка
Все лето солю мангал и радуюсь: напрочь забыла о раздражающей проблеме – теперь всем советую
Можно ли держать микроволновку включенной в сеть 24/7? Три причины пойти и выдернуть вилку прямо сейчас
150 000 000 зрителей ставят лайк: в топ-3 аниме на Netflix не попал даже «Ван-Пис» – у «Титанов» и «Прокачки» дела еще хуже
«Людям в погонах должно быть стыдно»: российские полицейские в 2026 году воротят нос от «Места встречи» из-за Высоцкого
Тест на знание лучшего фильма Тарковского: только люди с высоким IQ верно продолжат 5 цитат из «Сталкера»
«Буквально затошнило»: это свежее аниме требуют запретить в России всего за 1 серию — так не хейтили даже «Соло прокачку»
Pixar в ужасе: «Историю игрушек 5» слили в Сеть, да еще и с русской озвучкой — «не откладывайте просмотр»
Отличите Брагина от Семенова, а «Шефа» от «Пса»? Тогда точно пройдете сложный тест по главным хитам канала НТВ
Империя вернулась, логика пропала: в новых «Звездных войнах» окончательно переписали канон Хана Соло – под раздачу попал даже его сын
«Условный мент» мог стать вторым «Невским», но новый сезон его похоронил: «Детектив без интеллекта – помойка»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше