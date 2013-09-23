Подпольное детство
– Аргентина, 1979 год. После многих лет изгнания Хуан и его семья возвращаются в Аргентину под чужими именами. Родители Хуана и его дядя Бето — члены Организации Монтонерос, которая борется против военной хунты, правящей страной. Из-за своей деятельности они живут под постоянной угрозой ареста и даже смерти. Однако повседневная жизнь Хуана также полна тепла и юмора, и он быстро и легко привыкает к своей новой среде. Его друзья в школе и Мария, девочка, которая ему очень нравится, знают его как Эрнесто — и он должен жить под этим именем ради выживания своей семьи. Хуан принимает это и выполняет все правила своих родителей, пока однажды они не говорят ему, что им немедленно нужно переехать в другое место, и он должен будет оставить Марию и друзей без каких-либо объяснений…
