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За холмами
Dupa dealuri
За холмами, 2012
2012 / Румыния
Трейлер
6.5
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19
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Рейтинг IMDb: 7.5
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Жанр:
драма
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О фильме
Алина возвращается в Румынию из Германии, чтобы забрать с собой Войчиту, единственного близкого ей человека, когда-либо отвечавшего ей взаимностью. Но Войчита обратилась к Богу, а Бог — серьезный соперник, когда дело касается чувств…
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6.5
Оцените
19
голосов
Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность
2 часа 35 минут
Год выпуска
2012
Премьера в России
25 октября 2012
Премьера в мире
12 сентября 2012
Возраст
18+
Прокатчик
Кино без границ
Режиссер
Кристиан Мунджиу
В ролях
Кристина Флутур
Валериу Андрьюта
Дэна Тапалага
Каталина Харабажиу
Козмина Стратан
Все актеры и съемочная группа
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5 постеров
Каннский кинофестиваль
Лучшая актриса
Каннский кинофестиваль
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Отзывы о фильме
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Ширин999
2 апреля 2015, 12:51
Развязка событий в этом фильме настолько затянутая ,бессмысленная,что остается один вопрос после просмотра: зачем это было снято ? Ни о чем .Шлак.
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19
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