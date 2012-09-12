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За холмами, 2012

2012 / Румыния
6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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О фильме
Алина возвращается в Румынию из Германии, чтобы забрать с собой Войчиту, единственного близкого ей человека, когда-либо отвечавшего ей взаимностью. Но Войчита обратилась к Богу, а Бог — серьезный соперник, когда дело касается чувств…
6.5 Оцените
19 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 25 октября 2012
Премьера в мире 12 сентября 2012
Возраст 18+
Прокатчик Кино без границ
Режиссер
Кристиан Мунджиу
В ролях
Кристина Флутур
Валериу Андрьюта
Дэна Тапалага
Каталина Харабажиу
Козмина Стратан
Козмина Стратан
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма За холмами 5 постеров
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Ширин999 2 апреля 2015, 12:51
Развязка событий в этом фильме настолько затянутая ,бессмысленная,что остается один вопрос после просмотра: зачем это было снято ? Ни о чем .Шлак.
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