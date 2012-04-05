Гавана, я люблю тебя, 2012

Гавана, я люблю тебя – это портрет столицы Кубы, современное повествование о городе с удивительными жителями, невероятной архитектурой, о городе, чья история – легенда. Всё рассказано через один полнометражный фильм, состоящий из 7ми новелл, режиссерами которых выступили: Бенисио дель Торо, Пабло Tрaпeрo, Хулио Медем, Элиа Сулейман, Гаспар Ноэ, Хуан Карлос Табио и Лоран Кантент. Каждый повествователь через личные ощущения и кинематографический стиль, поймал энергию и дыхание города так, что сделал его уникальным. Одни решили встретиться с кубинской реальностью и окунуться в ее повседневную жизнь, другие - показали Гавану глазами иностранца, далекого от реальной жизни, а третьи выбрали погружение в социальную жизнь, черпав вдохновение из общения с местными жителями.

Каждая новелла описывает день недели (с понедельника по воскресенье) через ежедневную будничную жизнь своих персонажей. Каждый автор старался уйти от знакомых всем клише в представлении Гаваны, режиссёры поставили себе задачу показать настоящую душу города, всё его разнообразие и многогранность, смешение культур и нравов, разных поколений и атмосфер. И не смотря на то, что все истории сняты разными режиссёрами, со своими взглядами на город и со своими мироощущениями, все новеллы объедены в одну цельную историю.