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Гавана, я люблю тебя Гавана, я люблю тебя
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7 días en La Habana

Гавана, я люблю тебя, 2012

2012 / Франция / Испания
6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Колоритный киноальманах, включающий семь уникальных историй от семи современных режиссеров, дебютировал в 2012 году на испанском языке. Русскоязычный релиз вышел в свет 9 августа 2012-го. Все новеллы объединены местом действия – многогранной Гаваной. Автором сценария является кубинский филолог-романист Леонардо Падуро Фуентесе.

  • Слоган к фильму действительно интригует: «Страсти из самого центра Кубы».
  • Нельзя не отметить, что в 23 мая 2012-го фильм «Гавана, я люблю тебя» был представлен на ежегодном кинофестивале в Каннах в рамках номинации «Особый взгляд». Собственно, это и был премьерный показ картины.
  • Оригинальное название кинематографического проекта – «7 días en La Habana» (Семь дней в Гаване).
  • По приблизительным подсчетам бюджет киноленты составил около трех миллионов евро.
  • В фильме-антологии есть отсылка к американскому вестерну 1957 года «В 3:10 на Юму», когда мужчины в баре поясняют, почему американцев на Кубе принято называть «юма».
  • Съемочный процесс стартовал четвертого марта 2011 года в Гаване и завершился там же к шестому мая того же года.
  • Над производством фильма работали сразу три кинокомпании из разных стран. Это французская студия «Full House», испанская компания «Morena Films», а также кубинская студия «Havana Club International».

Гавана, я люблю тебя – это портрет столицы Кубы,  современное повествование о городе с удивительными жителями, невероятной архитектурой, о городе, чья история – легенда.  Всё рассказано через один полнометражный фильм, состоящий из 7ми новелл, режиссерами которых выступили:  Бенисио дель Торо, Пабло Tрaпeрo, Хулио Медем, Элиа Сулейман, Гаспар Ноэ, Хуан Карлос Табио и Лоран Кантент. Каждый повествователь через личные ощущения и кинематографический  стиль, поймал энергию и дыхание города так, что сделал его уникальным. Одни решили встретиться с кубинской реальностью  и окунуться в ее повседневную жизнь, другие - показали Гавану  глазами иностранца,  далекого от реальной жизни, а третьи  выбрали погружение в социальную жизнь, черпав вдохновение из общения с местными жителями.

Каждая новелла описывает день недели (с понедельника по воскресенье) через ежедневную будничную жизнь своих персонажей. Каждый автор старался уйти от знакомых всем клише в представлении Гаваны, режиссёры поставили себе задачу показать настоящую душу города, всё его разнообразие и многогранность, смешение культур и нравов, разных поколений и атмосфер. И не смотря на то, что все истории сняты разными режиссёрами, со своими взглядами на город и со своими мироощущениями, все новеллы объедены в одну цельную историю.

6.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6
Продолжительность 2 часа 9 минут
Год выпуска 2012
Премьера в России 5 апреля 2012
Премьера онлайн 8 мая 2023
Премьера в мире 5 апреля 2012
Возраст 18+
Прокатчик Premium Film
Режиссер
Лоран Канте
В ролях
Джош Хатчерсон
Джош Хатчерсон
Даниэль Брюль
Даниэль Брюль
Эмир Кустурица
Эмир Кустурица
Ана де Армас
Ана де Армас
Все актеры и съемочная группа
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