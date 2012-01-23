Отзывы о фильме
Профессор истории, журналист, блогер-фанат, драматург и специалист по теориям заговоров помогают режиссеру картины провести зрителя по запутанному лабиринту скрытых тем, тайных знаков, зашифрованных посланий, нумерологических ребусов и фрейдистских мотивов, обнаруженных в результате многолетних исследований легендарной экранизации романа Стивена Кинга в диапазоне от фрейдизма до нумерологии, которые, по их мнению, все объясняют. Финальный вывод потрясает воображение: "Сияние" - грандиозное откровение Кубрика, в котором он призается, что высадку экипажа «Аполлона-11» на Луну на самом деле снял он.
|23 января 2012
|Россия
|Другое кино
|16+
|26 октября 2012
|Великобритания
|23 января 2012
|Казахстан
|23 января 2012
|Украина
|19 июня 2013
|Франция
|28 октября 2012
|Швеция