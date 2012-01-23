Оповещения от Киноафиши
6.2 Рейтинг IMDb: 6.2
Комната 237

Комната 237

Room 237 18+
О фильме

Профессор истории, журналист, блогер-фанат, драматург и специалист по теориям заговоров помогают режиссеру картины провести зрителя по запутанному лабиринту скрытых тем, тайных знаков, зашифрованных посланий, нумерологических ребусов и фрейдистских мотивов, обнаруженных в результате многолетних исследований легендарной экранизации романа Стивена Кинга в диапазоне от фрейдизма до нумерологии, которые, по их мнению, все объясняют. Финальный вывод потрясает воображение: "Сияние" - грандиозное откровение Кубрика, в котором он призается, что высадку экипажа «Аполлона-11» на Луну на самом деле снял он.

Страна США
Продолжительность 1 час 42 минуты
Год выпуска 2012
Премьера онлайн 6 августа 2012
Премьера в мире 23 января 2012
Дата выхода
23 января 2012 Россия Другое кино 16+
26 октября 2012 Великобритания
23 января 2012 Казахстан
23 января 2012 Украина
19 июня 2013 Франция
28 октября 2012 Швеция
Сборы в мире $367 406
Производство Highland Park Classics, The Ebersole Hughes Company
Другие названия
Room 237, A 237-es szoba, Habitación 237, Huone 237, O Labirinto de Kubrick, Overlook Hotel - Stanza 237, Pokój 237, Rum 237, Soba 237, Tuba 237, Δωμάτιο 237, Комната 237
Режиссер
Родни Ашер
Родни Ашер
В ролях
Баффи Висик
Билл Блейкмор
Джеффри Кокс
Джули Кернс
Джон Фелл Райан
Рейтинг фильма

6.2
12 голосов
6.2 IMDb
Отзывы о фильме

Комната 237 - трейлер 2
Комната 237 Трейлер 2
Комната 237 - трейлер 1
Комната 237 Трейлер 1
«Такого никогда не было»: сотрудники СК разобрали по косточкам «Тайны следствия» – нашли сразу 3 больших ляпа в работе Швецовой
