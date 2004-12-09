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Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Постер телешоу КьюАй. Весьма интересно
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
11 постеров
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
Киноафиша Сериалы КьюАй. Весьма интересно

КьюАй. Весьма интересно (2003 - …)

QI 16+
Год выпуска 2003
Страна Великобритания
Всего сезонов 21 сезон
Эпизод длится 30 минут
Телеканал BBC Two
Продолжительность телешоу 161 час 30 минут
О чем телешоу

Шоу «КьюАй. Весьма интересно» – это комедийно-познавательная передача в формате викторины. Здесь важны не столько энциклопедические знания, сколько умение импровизировать и остроумие. Ведущий заваливает участников хитрыми вопросами из разных областей науки и культуры. Как и в любом интеллектуальном шоу, задача игроков – давать быстрые ответы. Вот только они не обязательно должны быть верными! Ответ ценится тем выше, чем смешнее и нестандартнее он звучит… даже если он не вполне соответствует вопросу.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Стивен Фрай
Стивен Фрай Host
Sandi Toksvig Host
Alan Davies Alan Davies
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 1 (A) / Season 1 (A) Сезон 1 (A) / Season 1 (A)
1970, 13 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 2 (B) / Season 2 (B) Сезон 2 (B) / Season 2 (B)
2004, 12 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 3 (C) / Season 3 (C) Сезон 3 (C) / Season 3 (C)
2005, 12 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 4 (D) / Season 4 (D) Сезон 4 (D) / Season 4 (D)
2006, 13 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 5 (E) / Season 5 (E) Сезон 5 (E) / Season 5 (E)
2007, 13 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 6 (F) / Season 6 (F) Сезон 6 (F) / Season 6 (F)
2008, 12 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 7 (G) / Season 7 (G) Сезон 7 (G) / Season 7 (G)
2009, 19 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 8 (H) / Season 8 (H) Сезон 8 (H) / Season 8 (H)
2010, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 9 (I) / Season 9 (I) Сезон 9 (I) / Season 9 (I)
2011, 20 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 10 (J) / Season 10 (J) Сезон 10 (J) / Season 10 (J)
2012, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 11 (K) / Season 11 (K) Сезон 11 (K) / Season 11 (K)
2013, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 12 (L) / Season 12 (L) Сезон 12 (L) / Season 12 (L)
2014, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 13 (M) / Season 13 (M) Сезон 13 (M) / Season 13 (M)
2015, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 14 (N) / Season 14 (N) Сезон 14 (N) / Season 14 (N)
2016, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 15 (O) / Season 15 (O) Сезон 15 (O) / Season 15 (O)
2017, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 16 (P) / Season 16 (P) Сезон 16 (P) / Season 16 (P)
2018, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 17 (Q) / Season 17 (Q) Сезон 17 (Q) / Season 17 (Q)
2019, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 18 (R) / Season 18 (R) Сезон 18 (R) / Season 18 (R)
2020, 18 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 19 (S) / Season 19 (S) Сезон 19 (S) / Season 19 (S)
2021, 16 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 20 (T) / Season 20 (T) Сезон 20 (T) / Season 20 (T)
2022, 13 эпизодов
КьюАй. Весьма интересно - Сезон 21 (U) / Season 21 (U) Сезон 21 (U) / Season 21 (U)
TBA,
Кадры из телешоу
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