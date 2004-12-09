Шоу «КьюАй. Весьма интересно» – это комедийно-познавательная передача в формате викторины. Здесь важны не столько энциклопедические знания, сколько умение импровизировать и остроумие. Ведущий заваливает участников хитрыми вопросами из разных областей науки и культуры. Как и в любом интеллектуальном шоу, задача игроков – давать быстрые ответы. Вот только они не обязательно должны быть верными! Ответ ценится тем выше, чем смешнее и нестандартнее он звучит… даже если он не вполне соответствует вопросу.