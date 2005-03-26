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Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Постер сериала Доктор Кто
Рейтинги
8.1 Рейтинг IMDb: 8.5
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18 постеров
Киноафиша Сериалы Доктор Кто

Доктор Кто (2005 - 2022)

Doctor Who 18+
Год выпуска 2005
Страна Великобритания
Всего сезонов 13 сезонов
Эпизод длится 50 минут
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 128 часов 20 минут

О чем сериал

«Доктор Кто» занесен в книгу рекордов Гиннесса и является самым продолжительным научно-фантастическим шоу в мире. Сериал повествует об инопланетянине, повелителе времени с планеты Галлифрей, готовом помочь любой галактике. На Землю он прилетел в 1963 году и после этого больше не смог игнорировать живущих на ней людей. Его корабль маскируется под обычную синюю полицейскую будку, но он намного больше внутри, чем снаружи. Доктор никогда не путешествует один сквозь время и пространство, его скучные и бурные дни скрашивают его спутники.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Сидни Ньюман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Ник Фрост
Ник Фрост Santa Claus
Линдси Дункан
Линдси Дункан Adelaide Brooke
Фрима Аджьеман
Фрима Аджьеман Martha Jones
Артур Дарвилл
Артур Дарвилл Rory Williams
Элизабет Слейден
Элизабет Слейден Sarah Jane Smith
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.1
Оцените 15 голосов
8.5 IMDb
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Сезоны
Доктор Кто - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2005, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2006, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2007, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2008, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2010, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2011, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2012, 13 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2014, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2015, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2017, 12 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2018, 10 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2020, 10 эпизодов
 
Доктор Кто - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2021, 7 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Антон Морозов 18 сентября 2020, 19:32
Отличный сериал! Люблю его!
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