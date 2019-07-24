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Джон Краули
Джон Краули
John Crowley
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Джон Краули
John Crowley
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Дата рождения
19 июня 1969
Возраст
53 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Режиссер
Биография Джона Краули
Родился 19 июня 1969 года. Корк, Ирландия.
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Фильмография Джона Краули
Щегол
драма
2019, США
7.0
Бруклин
мелодрама, драма
2015, Ирландия / Великобритания / Канада
7.0
Замкнутая цепь
триллер
2013, Великобритания / США
6.0
Есть кто?
драма
2008, Великобритания
6.0
Мальчик А
мелодрама, криминал, драма
2007, Великобритания
8.0
Разрыв
комедия, драма, триллер
2003, Ирландия / Великобритания
6.0
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В центре всего — картина: Вышел новый трейлер фильма «Щегол»
Экранизация романа Донны Тартт появится на экранах осенью.
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24 июля 2019 21:22
Мальчик, который выжил: Первый трейлер фильма «Щегол»
Экранизация романа Донны Тартт выйдет на экраны осенью.
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29 мая 2019 19:10
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