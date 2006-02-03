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Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Постер к сериалу Компьютерщики
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
15 постеров
Рейтинги
8.8 Рейтинг IMDb: 8.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Компьютерщики
Компьютерщики (2006 - 2010) The IT Crowd 18+
Год выпуска 2006
Страна Великобритания
Всего сезонов 4 сезона
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Channel 4
Продолжительность 12 часов 0 минут
О чем сериал

«Компьютерщики» — комедия, в которой рассказывается о сотрудниках корпорации «Рейнхолм Индастриз». Рой и Мосс работают в службе поддержки, не интересуясь в жизни ничем, кроме программирования. Их кабинет расположен в подвальном помещении, где темно и грязно, а по соседству обитает странный гот Ричмонд. Все меняется, когда в офис устраивается Джен Барбер, ничего не смыслящая в компьютерах. Ежедневно коллеги попадают в абсолютно нелепые ситуации, выполняя не менее абсурдные поручения своего несносного босса.

В ролях Персонажи
Автор идеи
Грэм Лайнхэн
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Крис О'Дауд
Крис О'Дауд Roy Trenneman
Кристофер Моррис
Кристофер Моррис
Мэтт Берри
Мэтт Берри Douglas Reynholm
Ноэль Филдинг
Ноэль Филдинг
Льюис Маклауд
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Компьютерщики - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2006, 6 эпизодов
 
Компьютерщики - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2007, 6 эпизодов
 
Компьютерщики - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2008, 6 эпизодов
 
Компьютерщики - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2010, 6 эпизодов
 
Кадры из сериала
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