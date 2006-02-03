«Компьютерщики» — комедия, в которой рассказывается о сотрудниках корпорации «Рейнхолм Индастриз». Рой и Мосс работают в службе поддержки, не интересуясь в жизни ничем, кроме программирования. Их кабинет расположен в подвальном помещении, где темно и грязно, а по соседству обитает странный гот Ричмонд. Все меняется, когда в офис устраивается Джен Барбер, ничего не смыслящая в компьютерах. Ежедневно коллеги попадают в абсолютно нелепые ситуации, выполняя не менее абсурдные поручения своего несносного босса.