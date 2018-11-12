Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Развод. Фильм второй"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Макс фон Сюдов
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
О персоне
Фильмография
Статьи
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Макс фон Сюдов
Max von Sydow
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
10 апреля 1929
Возраст
90 лет
Знак зодиака
Овен
Дата смерти
8 марта 2020
Карьера
Актер, Режиссер
Биография Макс фон Сюдов
Родился 10 апреля 1929 года. Лунд, Сконе, Швеция.
Развернуть
Фильмография Макс фон Сюдов
Курск
драма, исторический
2018, Бельгия / Люксембург
6.0
Звёздные Войны: Последние джедаи
боевик, фантастика, приключения
2017, США
6.0
Звездные войны: Пробуждение силы
боевик, приключения, фантастика, фэнтези
2015, США
6.0
Письма матери Терезы
драма
2014, США
6.0
Москва 2017
триллер, фантастика
2012, США
4.0
Жутко громко и запредельно близко
драма
2012, США
6.0
Робин Гуд
боевик, драма
2010, США
7.0
Муми-Тролли и Комета 3D
анимация, семейный, приключения
2010, Финляндия
0.0
Все фильмы
Статьи о персоне
Ветераны кино: топ 7 самых старых действующих актеров Голливуда
Настоящие ветераны киноиндустрии и не думают уходить на покой – к счастью для нас, зрителей.
1 комментарий
12 ноября 2018 21:57
Все статьи
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь