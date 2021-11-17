Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Ник Нолти
Ник Нолти
Nick Nolte
О персоне
Фильмография
Новости
Награды и номинации
Вопросы и ответы
Ник Нолти
Nick Nolte
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
8 февраля 1941
Возраст
81 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Ник Нолти
Родился 8 февраля 1941 года. Омаха,штат Небраска, США.
Развернуть
Фильмография Ник Нолти
Последние слова
драма, фантастика
2020, Франция / Италия
5.0
Падре
драма
2018, Канада
6.0
Нелепая шестерка
комедия
2015, США
4.0
Вернуть отправителю
триллер
2015, США
5.0
Новая попытка Кейт МакКолл
драма
2014, США
6.0
Охотники на гангстеров
криминал, драма
2013, США
7.0
От ненависти до любви
драма
2013, США
6.0
Паркер
криминал, триллер
2013, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Искусство на фоне наступающего апокалипсиса: появился новый трейлер драмы «Последние слова»
Ключевые роли в фильме исполнили Ник Нолти, Стеллан Скарсгард и Шарлотта Рэмплинг.
Написать
17 ноября 2021 13:57
Париж, я люблю тебя: 8 фильмов о городе света и любви
Французское кино, американская классика и историческая панк-драма в подборке кинокартин о городе-мечте.
Написать
1 апреля 2021 14:55
Мистический сериал «Потерянный рай» с Джошем Хартнеттом получил дату выхода
Ждать релиза готической драмы осталось недолго.
Написать
21 февраля 2020 09:17
Все новости
Related video
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Сильная энергетика: 3 знака Зодиака стопроцентно защищены от сглаза
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Тест: только те, кто вырос в СССР, смогут верно закончить все 10 цитат из советских фильмов
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас