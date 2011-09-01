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МЫ. Верим в любовь МЫ. Верим в любовь
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W.E.

МЫ. Верим в любовь, 2011

2011 / Великобритания
7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
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Причины посмотреть Факты О фильме

Семейная жизнь Уолли Уинтроп, привлекательной молодой женщины, никак не складывается. Она вынуждена днями напролет заниматься домом, терпеть упреки и побои мужа, который к тому же не прочь иногда пропустить стаканчик с друзьями… Отвлечься от серых будней героине помогает изучение истории любви Уоллис Симпсон и Эдуарда VIII. Роман между дважды разведенной американкой и королем Великобритании, казалось, был обречен с самого начала – королевская семья была решительно против подобного мезальянса… Однако Эдуард отказался от престола и провел всю свою жизнь рядом с любимой женщиной. Погружение в историю этой пары становится для Уолли шагом на пути к собственному счастью.

  • Специально для фильма модные дома Christian Dior и Madeleine Vionnet в деталях воссоздали платья, которые носила когда-то настоящая Уоллис Симпсон. Всего же актриса Андреа Райсборо, исполнившая роль известной американки, сменила в кадре 60 нарядов. 
  • Лоуренс Фокс (принц Альберт) и Джеймс Фокс (Георг V) – отец и сын в реальной жизни. При этом старший брат Джеймса, Эдвард, в 1978 году сыграл Эдуарда VIII в сериале “Эдвард и миссис Симпсон”. 
  • Роль Уоллис Симпсон могла достаться Эми Адамс или Вере Фармига. 

Роман короля Великобритании Эдуарда VIII и американки Уоллис Симпсон взбудоражил общественность. На момент знакомства с принцем Эдуардом Симпсон была замужем, а король, если хотел жениться на ней, должен был отречься от престола. Но даже это не помешало их любви.

7.5 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 6.1
Продолжительность 1 час 59 минут
Год выпуска 2011
Премьера в России 2 февраля 2012
Премьера в мире 1 сентября 2011
Возраст 16+
Прокатчик Top Film Distribution
Режиссер
Мадонна
Мадонна
В ролях
Эбби Корниш
Эбби Корниш
Натали Дормер
Натали Дормер
Ричард Койл
Ричард Койл
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Джеймс Фокс
Джеймс Фокс
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма МЫ. Верим в любовь 5 постеров
Золотой глобус Лучшая песня
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

МЫ. Верим в любовь смотреть онлайн

МЫ. Верим в любовь
Смотрите в
за 1 рубль
Отзывы о фильме Обсудить в чате
таняc 2 апреля 2015, 12:51
кто смотрел....стоит идти?
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