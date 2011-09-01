МЫ. Верим в любовь, 2011

Семейная жизнь Уолли Уинтроп, привлекательной молодой женщины, никак не складывается. Она вынуждена днями напролет заниматься домом, терпеть упреки и побои мужа, который к тому же не прочь иногда пропустить стаканчик с друзьями… Отвлечься от серых будней героине помогает изучение истории любви Уоллис Симпсон и Эдуарда VIII. Роман между дважды разведенной американкой и королем Великобритании, казалось, был обречен с самого начала – королевская семья была решительно против подобного мезальянса… Однако Эдуард отказался от престола и провел всю свою жизнь рядом с любимой женщиной. Погружение в историю этой пары становится для Уолли шагом на пути к собственному счастью.