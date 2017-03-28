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Кевин Зегерс

Kevin Zegers
Кевин Зегерс
Кевин Зегерс Kevin Zegers
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Дата рождения
19 сентября 1984
Возраст
37 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер, Продюсер
Биография Кевин Зегерс

Родился 19 сентября 1984 года. Вудсток, Онтарио, Канада.

Фильмография Кевин Зегерс
Тюрьма суперзлодеев
Тюрьма суперзлодеев
боевик, фантастика, триллер 2022, США
4.0
Ночные ястребы
Ночные ястребы
драма, триллер 2019, США
3.0
Последствия
Последствия
драма, триллер 2017, США
6.0
Другая сторона свадьбы
Другая сторона свадьбы
драма, комедия 2017, Канада
4.0
Проклятие Даунерс Гроув
Проклятие Даунерс Гроув
ужасы, драма, триллер, детектив 2014, США
4.0
Колония
Колония
фантастика, триллер 2013, Канада
6.0
Орудия смерти: Город костей
Орудия смерти: Город костей
приключения, боевик, фэнтези, драма 2013, США / Германия
7.0
Замерзшие
Замерзшие
драма, триллер, ужасы, боевик 2010, США
7.0
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Драма с Арнольдом Шварценеггером «Последствия» выходит в апреле этого года 7 апреля состоится мировая, в том числе и российская, премьера драмы «Последствия» с Арнольдом Шварценеггером в главной роли. Режиссёр картины Эллиотт Лестер известен по драме
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28 марта 2017 17:31
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